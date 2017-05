French Open Lockerer Auftakt für Nadal und Djokovic

Rekordsieger Rafael Nadal ist bei den French Open der erste Schritt in Richtung "La Decima" gelungen: Der Sandplatzspezialist aus Spanien benötigte für das 6:1, 6:4, 6:1 in seinem Erstrundenmatch gegen Benoît Paire aus Frankreich nur 1:52 Stunden. Für Nadal war es der 73. Sieg im 75. Match im Stade Roland Garros seit 2005.

Der an Position vier gesetzte Nadal, der am kommenden Samstag 31 Jahre alt wird, will im Finale am 11. Juni seinen zehnten Paris-Titel holen - seinen ersten an der Seine seit 2014. Es wäre eine historische Leistung: In der Open Era seit 1968 ist es noch keinem Profi gelungen, ein und dasselbe Grand-Slam-Turnier so oft zu gewinnen. Derzeit teilt sich Nadal den Rekord mit Martina Navratilova, die zwischen 1978 und 1990 in Wimbledon insgesamt ebenfalls neunmal triumphiert hatte.

Auch Titelverteidiger Novak Djokovic ist ohne Mühe in die zweite Runde eingezogen. Beim ersten Auftritt mit seinem neuen Coach Andre Agassi gewann der Serbe gegen den Spanier Marcel Granollers 6:3, 6:4, 6:2.

Djokovic hatte das zweite Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison im vergangenen Jahr erstmals gewonnen, war danach aber in eine Krise gestürzt. Ende des Jahres beendete er die Zusammenarbeit mit Boris Becker und holte kurz vor den diesjährigen French Open Agassi als neuen Coach in sein Team.