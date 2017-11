Olympische Winterspiele Russland droht mit Boykott

Am 5. Dezember will das Internationale Olympische Komitee (IOC) entscheiden, welche Konsequenzen es aus den gehäuften russischen Dopingfällen der vergangenen Jahre zieht. Bisher galt eine Geldstrafe als die wahrscheinlichste Strafe, was vor allem bei Anti-Doping-Agenturen auf viel Kritik stieß. Nun hat die "New York Times" unter Berufung auf IOC-Quellen zwei andere Szenarien genannt: Russland könne entweder die Teilnahme an der Eröffnungsfeier bei den Winterspielen 2018 in Südkorea untersagt werden oder müsse unter neutraler Flagge starten und bei Siegen auf die Nationalhymne verzichten.

Russische Sportfunktionäre fordern deshalb einen Olympia-Boykott. "Das ist unannehmbar", sagte die Abgeordnete und Sportpolitikerin Swetlana Schurowa in Moskau der Agentur Interfax zufolge. "Dann fährt unser Land eben nicht zu Olympia." Ihr Kollege Michail Degtjarjow nannte den Zeitungsbericht einen Versuch, das russische Team zu demoralisieren.

"Die Position ist klar: Russen werden bei den Olympischen Spielen nicht unter einer neutralen Flagge antreten, sondern nur für ihr Land", hatte der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees (NOK), Alexander Schukow, schon vergangene Woche gesagt. Solche Strafen machten einen Boykott unausweichlich, schrieb am Montag die Zeitung "Sport-Express": "Russland wird nicht die weiße Flagge hissen." Russland weist den Vorwurf eines organisierten und staatlich unterstützten Dopings zurück.