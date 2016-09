Olympia 2016 Hohe IOC-Manager geraten in Ticketskandal unter Druck

Im Kriminalfall um den illegalen Tickethandel bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gerät die IOC-Führung weiter unter Druck. Gemeinsame Recherchen der brasilianischen Zeitung "O Estado de São Paulo" und SPIEGEL ONLINE dokumentieren erstmals, dass die wichtigsten Manager der IOC-Administration in den Vorgang involviert waren, das einflussreiche IOC-Mitglied Patrick Hickey mit Sonderregeln im Tickethandel auszustatten.

Gemäß einem Schriftwechsel zwischen dem Iren Hickey und drei IOC-Direktoren soll die dubiose Lösung auch mit IOC-Präsident Thomas Bach abgesprochen gewesen sein. Am 10. April 2015 schrieb Hickey: "Ich habe dieses Vorgehen gestern mit Präsident Bach besprochen. Er bestätigte, dass er die Strategie akzeptiert." Das IOC bestätigte diese Vorgänge, man habe dabei indes "alle Regeln und Vorschriften eingehalten". Antworten auf direkte Fragen zur Rolle des IOC-Präsidenten Thomas Bach bei diesen Verhandlungen gab das IOC nicht.

Pat Hickey, einer der wichtigsten Verbündeten Bachs, wurde Mitte August in Rio de Janeiro verhaftet. Ihm werden die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche, Schwarzhandel, Diebstahl und Steuerbetrug vorgeworfen. Gemeinsam mit Managern der einschlägig bekannten Firma THG Sports hatte der Ire versucht, Millionensummen aus dem illegalen Handel mit Olympiatickets zu überhöhten Preisen zu erlösen. Nach einigen Tagen Haft im Hochsicherheitsgefängnis Bangu lebt Hickey in Rio unter Hausarrest, sein Reisepass bleibt eingezogen, er darf Brasilien nicht verlassen. Er hat am Montag in einer persönlichen Erklärung alle Vorwürfe zurückgewiesen. "Ich bin absolut unschuldig", so Hickey.

Die neuen Dokumente belegen, wie sich die IOC-Führung am Konzernsitz in Lausanne für Hickey einsetzte. Im Frühjahr 2015 hatte das olympische Organisationskomitee (Rocog) den Wunsch des von Hickey geleiteten irischen NOK abgelehnt, den Tickethändler THG zu verpflichten, der bereits während der Fußball-WM 2014 in Brasilien mit illegalen Ticketgeschäften aufgeflogen war. Auch andere NOK, etwa das von Griechenland, durften nicht mit THG kooperieren. Hickey ersann eine List: Sein Olympic Council of Ireland (OCI) sollte offizieller Tickethändler und damit Partner des Rocog werden. Daraufhin wollte Hickey als OCI-Präsident seine dubiosen Geschäftspartner von THG Sports als Sublizenznehmer unter Vertrag nehmen. Dies geht aus einem Emailverkehr vom April 2015 hervor, der SPIEGEL ONLINE vorliegt.

Hickey skizziert am 10. April 2015 sein angeblich mit IOC-Präsident Bach besprochenes Vorgehen in vier Punkten:

Das Rocog, das gerade THG als offiziellen Tickethändler abgelehnt hatte, akzeptiert die Benennung des OCI zum Tickethändler.

Das Rocog akzeptiert die Benennung von THG als Sublizenzhändler des OCI.

Das IOC soll schriftlich versichern, dass die Ablehnung von THG durch die Brasilianer keine Auswirkungen auf künftige Geschäfte von THG etwa mit dem olympischen Organisationskomitee 2020 in Tokio haben würde.

Hickey erneuert die beträchtlichen Ticketforderungen für 2016 an das Rocog.

Christophe Dubi, IOC-Exekutivdirektor für Olympische Spiele, bestätigte dieses Vorgehen dreieinhalb Stunden später. Hickey hatte auch den Geschäftsführer des Rocog, Sidney Levy, über die trickreiche Lösung informiert. Am 16. April bestätigte IOC-Rechtsdirektor Howard Stupp die Lösung im Sinne Hickeys, als er den Entwurf für ein offizielles Schreiben des IOC verschickte.

Neben Dubi waren zwei weitere langjährige IOC-Direktoren in den Vorgang involviert und arbeiteten die Sonderregelung für Hickey aus, die brasilianischen Behörden verdächtig vorkommt: Howard Stupp, der Rechtsdirektor, und Pere Miró, Direktor für den mit rund einer halben Milliarde Dollar gefüllten Entwicklungshilfefonds "Olympische Solidarität" und zugleich Direktor für die Beziehungen zu den 206 Nationalen Olympischen Komitees. Nur wenige Tage zuvor, im März 2015, war der Katalane Miró, ein alter Gefährte des ehemaligen IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch, von Bach zusätzlich zum stellvertretenden IOC-Generaldirektor ernannt worden. Zu Mirós Kernaufgaben gehört seither die "strategische Beratung" des IOC-Präsidenten.

Aus der brasilianischen Justiz verlautet, dass man nun erst recht davon ausgehe, hochrangige IOC-Manager zu vernehmen. Nach Hickeys Verhaftung hatte das IOC stets betont, es handle sich allein um ein Problem des irischen NOK. Das ist offenbar nicht der Fall. Die Lage spitzt sich weiter zu. Vor einigen Tagen hatte die Justiz bereits Ticketforderungen von Hickey veröffentlicht, die er im Sommer 2015 direkt an Bach geschickt hatte. Nach Ansicht des neuen Dokuments erklärte ein langjähriges IOC-Mitglied SPIEGEL ONLINE: "Aus diesem Briefwechsel geht hervor, dass die Sonderregelung für Hickey mit Thomas Bach besprochen wurde. Im IOC führen Mitarbeiter nur das aus, was Ihnen gesagt wird."

IOC-Präsident Bach steht derzeit weltweit unter Kritik, weil er als erster IOC-Präsident seit Mitte der Achtzigerjahre nicht die Paralympischen Spiele besucht. Die Presseabteilung des IOC versucht diesen Vorgang mit dem vagen Hinweis auf Bachs "vielfältige Verpflichtungen" herunterzuspielen.

Am Wochenende weilte Bach in Zagreb beim NOK von Kroatien. Auf einer Pressekonferenz wehrte er sich gegen die in zahlreichen Medien verbreiteten Hinweise, er wolle mit seinem Fernbleiben von den Paralympics nicht nur das Internationale Paralympische Komitee (IPC) wegen des Ausschlusses Russlands abstrafen, sondern auch einer möglichen Vernehmung durch die brasilianische Justiz entgehen. "Ich habe keine offizielle Einladung der brasilianischen Regierung in dieser Sache vorliegen", sagte Bach gemäß Nachrichtenagenturen. Allerdings führt Brasiliens Regierung auch nicht die Strafermittlungen. Sondern brasilianische Ermittler.

Das IOC mochte den Hickey-Vorgang unter dem üblichen Hinweis auf die laufenden Ermittlungen am Sonntag zunächst nicht kommentieren. Am Montagabend wurde eine Stellungnahme verschickt, die Bachs Rolle unbeantwortet, die Ticket-Lösung im Sinne Hickeys aber als angeblich normalen Sachverhalt erscheinen ließ. In 30 von 176 Fällen sei das für Rio ähnlich gelaufen, heißt es dort schwammig.

Die Verantwortung für die Benennung der Tickethändler und die Akzeptanz etwaiger Sublizenznehmer liege beim olympischen Organisationskomitee Rocog, schrieb ein IOC-Sprecher. Im Übrigen sei THG ja nicht Sublizenznehmer geworden, sondern die Firma "Pro 10", behauptet das IOC. Ein seltsames Argument, denn genau hier setzt die brasilianische Justiz an.

Die vermutet, dass "Pro 10" nur als Strohfirma agierte, um die millionenschweren Schwarzgeschäfte von Hickey und THG zu vertuschen.