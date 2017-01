Staffel-Olympiasieg wegen Dopings aberkannt Bolt verliert eine Goldmedaille

Usain Bolt wird eine seiner neun Goldmedaillen aberkannt. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) ordnete die Disqualifikation der siegreichen 4 x 100 Meter-Staffel aus Jamaika wegen eines Dopingvergehens von Nesta Carter bei den Sommerspielen in Peking 2008 an.

Bei Nachanalysen von Proben wurde Carter positiv auf Methylhexanamin getestet. Die Einnahme dieser Substanz ist von der Welt-Anti-Dopingagentur Wada seit 2004 verboten. Der Titel wird stattdessen an Trinidad und Tobago gehen. Silber erhält nachträglich Japan, Bronze geht an Brasilien.

Carter lief in Peking als Jamaikas Startläufer, außer ihm waren Michael Frater, Asafa Powell und Bolt in der Mannschaft. Carter war auch Mitglied der jamaikanischen Staffel, die 2012 in London ihren Titel verteidigte. Auch bei den Weltmeisterschaften 2011, 2013 und 2015, die Jamaikas Sprintstaffel gewann, lief der heute 31-Jährige mit.