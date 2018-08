Der Spielplaner der Fußball-Bundesliga wird sich dabei nichts gedacht haben - aber am Samstag empfängt Hertha BSC den 1. FC Nürnberg zum Saisonauftakt. Damit spielen die beiden einzigen Vereine gegeneinander, die in der Liga noch ein Stadion mit einer Leichtathletiklaufbahn haben. Alle anderen Klubs spielen längst in reinen Fußball-Arenen - vor allem in Berlin ist das von vielen ungeliebte Olympiastadion ein Dauerthema.

In diesen Tagen wird die Stadionfrage in der Hauptstadt wieder ein bisschen heftiger debattiert. Die Leichtathletik-EM Anfang des Monats hat auf recht imposante Weise Eigenwerbung für ihre Sportart betrieben. Plötzlich erinnerte man sich wieder daran, dass Jesse Owens hier gelaufen ist, Usain Bolt hier Weltrekorde aufstellte und dass solche Highlights in Zukunft nicht mehr möglich wären, wenn diese Arena keine Laufbahn mehr hätte.

REUTERS Maskottchen Berlino (links), Usain Bolt (Archiv, 2009)

Leichtathletik-Weltverbandsboss Lord Sebastian Coe stellte staatsmännisch fest: "Man baut seine Geschichte nicht um." Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schrieb eine wahre Hymne auf das Leichtathletikstadion Berlins, die Athleten sagten in jedes Mikro, das ihnen hingehalten wurde, wie schlimm es wäre, wenn diese Arena nicht mehr für ihren Sport zur Verfügung stünde. Und selbst Berlino, jenes allgegenwärtige EM-Maskottchen, das alles Zeug zur Nervensäge des Jahres hat, konnte den guten Eindruck nicht verwischen. Es war die denkbar beste PR für den Deutschen Leichtathletikverband.

Nie warm geworden mit dem Stadion

Das alles ist dann auch dem Berliner Senat aufgefallen. SPD-Sportsenator Andreas Geisel war offensichtlich so beeindruckt von der Positivpresse des Leichtathletikstandortes Berlin, dass er postwendend nach dem letzten Wettkampftag verkündete, ein Umbau des Stadions in eine Fußballarena könne "ziemlich ausgeschlossen" werden.

Da er damit auch bei Hertha BSC offene Türen einrennt, wird Berlin es wohl anders machen als die meisten anderen. Statt ein Leichtathletikstadion zu opfern und den Kulturkampf zwischen Fußball und dem Restsport in bekannter Weise zu entscheiden, wird in Berlin der Fußball aus- und umziehen. Die Pläne für ein eigenes Hertha-Stadion in direkter Nähe der alten Arena sind seit der Leichtathletik-EM noch ein bisschen konkreter geworden, als sie ohnehin schon waren.

Die Hertha spielt zwar seit fast 60 Jahren im Olympiastadion, aber manche Beziehungen werden auch durch ihre Dauer nicht herzlicher. Der Verein hat in dieser Stadt der Zugezogenen ohnehin seine Akzeptanzprobleme, aber ein Grund, warum Berlin und die Hertha nicht einem gemeinsamen Wärmestrom unterliegen, ist die Heimspielstätte in Charlottenburg: Dieses historisch ebenso bedeutende wie monströse Stadion, das den Schatten des Nationalsozialismus nie gänzlich loswerden wird, dieses Stadion, das genauso Spiel- wie Gedenkstätte ist.

Hitler, Hertha, Leichtathletik Das Berliner Olympiastadion wurde zuletzt vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 umfangreich renoviert. Damals wurden unter anderem die Wettkampffläche abgesenkt und die Dachkonstruktion erweitert. Zudem bekam die Arena ihre charakteristische blaue Tartanbahn. Erbaut wurde das Stadion für ein anderes sportliches Großereignis - die Olympischen Sommerspiele. Die Aufnahme zeigt ein Luftbild aus dem April des Jahres 1936, vier Monate vor der Eröffnungsfeier der Spiele. Einer der herausragenden Athleten der Veranstaltung war der US-amerikanische Leichtathlet Jesse Owens, der vier Goldmedaillen gewann (100 und 200 Meter, 4x100-Meter-Staffel und Weitsprung). Adolf Hitler nutzte die Sommerspiele 1036 nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten exzessiv zu Progandazwecken. Auch dieser dunkle Schatten liegt für immer auf dem Berliner Olympiastadion. Die Leichtathletik hat Tradition in Berlin. Sprintstar Usain Bolt posiert hier nach seinem Sieg über die 200-Meter-Strecke bei den Weltmeisterschaften 2009 neben Maskottchen Berlino. Auch das jährlich stattfindende Internationale Stadionfest (ISTAF) gehört fest zum Leichtathletik-Kalender. Zuletzt richtete Berlin die Leichathletik-Europameisterschaften aus. Vom 6. bis zum 12. August wurden Medaillen in 48 Wettbewerben vergeben. Das Bild zeigt eine Szene aus dem 3000-Meter-Hindernis-Lauf der Frauen. Gesa Felicitas Krause gewann in diesem Rennen eine von insgesamt sechs Goldmedaillen für den DLV. Der Fußball-Bundesligist Hertha BSC trägt seit fast 60 Jahren seine Heimspiele im Olympiastadion aus. Der Fußballklub peilt allerdings an, ab dem Jahr 2025 in einer eigenen Arena zu spielen.

"Laut, nah, steil" hat Hertha-Boss Michael Preetz die Bedingungen mal getauft, die ein neues Hertha-Stadion aufweisen sollte. Wer mal im Olympiastadion an einem normalen Bundesligaspieltag war, weiß, wie es ist: nicht nah, nicht laut, nicht steil. Am Sonntag trug im Olympiastadion der BFC Dynamo, der trotz des FC Union ostigste Klub der Stadt, sein DFB-Pokalspiel tief im Westen gegen den 1. FC Köln aus. 14.153 Zuschauer waren da, in einer 74.000-Plätze-Arena. Da kann man jeden verstehen, der sich nach einem engeren Stadion sehnt.

"Ein teurer Murks"

Ein denkmalgerechter Umbau würde knapp 200 Millionen Euro kosten, der "Tagesspiegel" hat das auch deswegen "eine Schnapsidee" und "einen teuren Murks" genannt, es wäre allerdings nicht das erste Mal in der Hauptstadt gewesen, dass man auch einen teuren Murks durchziehen würde. Daher sind derzeit eigentlich alle mit der geplanten Lösung zufrieden: Die Stadt, die sich nicht ein weiteres teures Projekt ans Bein bindet, der Verein, der endlich seine Fußballarena bekommt, die Denkmalschützer, die bei einem Umbau graue Haare bekämen. Eine Lösung, die alle gut finden - das wäre fast ein Berliner Wunder, sozusagen ein blaues Laufbahnwunder.

Der Klub ist noch bis 2025 an das Stadion gebunden, dann läuft der Pachtvertrag mit dem Land Berlin aus, und dann soll, wenn alles nach Plan geht, die neue Arena bereits zur Verfügung stehen, komplett privat finanziert. Und das Olympiastadion würde bleiben, wie und was es ist, ein Leichtathletikstadion in öffentlicher Hand, offen zudem für Musikkonzerte und andere Großveranstaltungen. Und sogar Fußball könnte zum Beispiel beim DFB-Pokalfinale dort weiter gespielt werden.

Da es in Berlin allerdings selten so läuft, wie es geplant ist, häufen sich auch bei diesem Projekt wieder zahlreiche offene Fragen auf. Die Anwohner fürchten noch mehr Rummel, Verkehr und Lärm, wenn künftig zwei Arenen in ihrer Nachbarschaft stehen sollten. Darum gibt es auch die ersten, die das Fußballstadion am liebsten mitten in die Stadt aufs Tempelhofer Feld verfrachten möchten, dort wo sich am Wochenende die halbe Stadt derzeit auf der riesigen Freifläche mit Picknick, Radfahren, und Inlineskaten die Zeit vertreibt. Der Verein drängt auf eine rasche Entscheidung, damit man im Zeitplan bleibt. Eigentlich müsste sie noch in diesem Jahr fallen, aber im Sportausschuss der Stadt gehen sie jetzt schon von 2019 aus.

Hertha hat zum Saisonstart eine Imagekampagne aufgelegt, wieder einmal. In dieser Hinsicht gehört der Verein zum Aktivsten, was die Fußballbundesliga hat. Meistens waren die Slogans eine Steilvorlage für Hohn und Spott, in Berlin gehört es zur Folklore, sich über die Hertha lustig zu machen, da ist es im Grunde egal, ob es berechtigt ist oder nicht. Das neue Motto heißt: "In Berlin kannst du alles sein, auch Herthaner." Den Spruch: "In Berlin kannst du alles machen, sogar ein Stadion pünktlich fertig bauen", den traut sich dann allerdings doch noch keiner.