Vergabe der Olympischen Spiele 2016 Dubiose Zahlungen an Sohn von Diack

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat angekündigt, den neuen Vorwürfen zu einer angeblichen Manipulation der Wahl der Olympia-Stadt von 2016 nachgehen zu wollen. "Das IOC wird mit der französischen Justiz erneut Kontakt aufnehmen, um Informationen zu erhalten, auf dem ein Artikel von Le Monde basiert", hieß es in einer IOC-Erklärung. Die französische Zeitung "Le Monde" hatte über eine Zahlung von 1,5 Millionen Dollar berichtet, mit der die Wahl von Rio de Janeiro zum Austragungsort der Spiele Olympischen Spiele 2016 beeinflusst worden sein soll.

Wie das Blatt schrieb, habe ein brasilianischer Geschäftsmann an den Sohn des früheren Präsidenten des Leichtathletik-Weltverbands und ehemaligen Mitglieds des IOC, Lamine Diack, diese Summe gezahlt. "Das IOC fühlt sich verpflichtet, die Sache in Kooperation mit den Ermittlern aufzuklären", hieß es weiter in der Stellungnahme.

Am 2. Oktober 2009 hatte Rio als erste südamerikanische Stadt in Kopenhagen den Zuschlag für die Austragung der Olympischen Sommerspiele erhalten und dabei die Mitbewerber Madrid, Tokio und Chicago ausgestochen. Drei Tage zuvor war bei der Firma Pamodzi Consulting von Papa Massata Diack die Zahlung eingegangen.

Lamine Diack war 2015 vom IOC suspendiert worden und verlor daraufhin auch seine Ehrenmitgliedschaft. Er steht heute in Frankreich wegen des Verdachts auf Korruption und Geldwäsche unter Hausarrest. Unter seiner Präsidentschaft sollen im Leichtathletik-Weltverband IAAF Dopingfälle gegen Bezahlung vertuscht worden sein. Sein Sohn, der ebenfalls in die IAAF-Machenschaften verstrickt war, wird per internationalem Haftbefehl gesucht.