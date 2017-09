Olympische Spiele 2024 und 2028 Zuerst Paris, vier Jahre später Los Angeles

Erstmals seit fast 100 Jahren hat das Internationale Olympische Komitee zwei Sommerspiele gleichzeitig vergeben. Auf seiner Vollversammlung in Lima hat das IOC verkündet, dass Paris Ausrichter der Spiele 2024 wird. Vier Jahre später wird Los Angeles als Gastgeber fungieren. Die Entscheidung fiel einstimmig per Handzeichen aus.

Der Beschluss war so erwartet worden und nur noch ein formeller Akt. Bereits Ende Juli hatte es eine Vereinbarung darüber gegeben, was nun in Lima offiziell bekannt wurde: Zuerst Paris, dann Los Angeles. Die beiden Kandidaten waren im Rennen um die Spiele 2024 und 2028 die einzigen verbliebenden Bewerberstädte. Hamburg hatte nach einem gescheiterten Referendum seine Olympia-Pläne Ende 2015 verworfen. Auch Budapest, Rom und Boston sagten ihre Bewerbungen ab.

Grund für die Absagen war in einigen Städten die ablehnende Haltung der Bevölkerung, die vor allem mit schwer kalkulierbaren Kosten begründet wurde. Die Organisatoren in Los Angeles rechnen derzeit mit Gesamtkosten in Höhe von 4,4 Milliarden Euro, die weitgehend von Sponsoren bezahlt werden sollen.

Paris kalkuliert aktuell mit zwei Milliarden Euro Kosten mehr - viele Experten rechnen allerdings mit steigenden Kosten. Auch deswegen hatte es parallel zur IOC-Session kleinere Proteste in der französischen Hauptstadt gegen die Pläne gegeben. Eine Bürgerbefragung - wie in Hamburg - war in Paris nie ein Thema. Ex-Staatspräsident Francois Hollande stützte die Bewerbung, auch sein Nachfolger Emmanuel Macron machte sich für das Turnier stark.

Beide Städte haben die Olympischen Spiele schon zwei Mal ausgetragen: Los Angeles 1932 und 1984, Paris 1900 und 1924. Ausrichter der nächsten Sommerspiele im Jahr 2020 ist Tokio.