Olympische Spiele ohne ARD und ZDF Darüber berichten ist alles

Olympische Spiele ohne ARD und ZDF: Dressurreiten ohne das Tremolo von Carsten Sostmeier, Schwimmwettbewerbe ohne Ralf Scholt und Franzi van Almsick am Beckenrand, und Sieger-Interviews ohne Kathrin Müller-Hohenstein - ja, ist denn das überhaupt vorstellbar? Ja, ist es. Und es ist zudem eine Entscheidung, zu der man ARD und ZDF nur beglückwünschen kann. Der Katzenjammer der Öffentlich-Rechtlichen ist komplett fehl am Platze.

Die Olympischen Spiele sind nie das fröhliche Sportfest gewesen, als das sie über Jahrzehnte verkauft wurden. Sie sind zwar immer noch eine Sportveranstaltung, die ihresgleichen sucht und die bei jeder Neuauflage tolle sportliche Geschichten liefert. Aber sie sind gleichermaßen knallhart durchkommerzialisierte Großevents, politisch instrumentalisiert, mit irren Kosten verbunden, ebenso mit Verdrängung von Bevölkerung, mit Umweltzerstörung, nicht zuletzt mit Doping.

Immer mehr Menschen empfinden dieses Unbehagen. Es ist auch ein Unbehagen daran, dass öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten Millionenbeträge dafür ausgeben. Sender, die immer noch den Auftrag haben, das gesellschaftliche und politische Geschehen dieser Welt kritisch und aufklärerisch zu begleiten. Ein Auftrag, der unbestritten schwerer fällt, sofern man selbst Beteiligter an dem großen Spiel ist. ARD und ZDF haben es zuletzt bei den Spielen in Sotschi und Rio schon versucht, sich davon ein Stück freizumachen, haben über die offensichtlichen Missstände ausführlicher berichtet als sonst. Die Aufdeckung des Russen-Dopings im Vorfeld der Sommerspiele ist zum Gutteil auch der ARD zu verdanken gewesen. Aber es blieb ein Spagat. Und im Zweifelsfall siegt das Live-Erlebnis.

Warum ist der Rückzug positiv zu bewerten?

Der Ausstieg von ARD und ZDF aus dem Millionenpoker um Olympia ist nun eine gewaltige Chance. Die Sender sind jetzt ungebunden in ihrer Berichterstattung. Jetzt können sie ohne Zwänge das tun, wofür sie vom Gebührenzahler finanziert werden: Sie können genau und kritisch hinschauen, wenn Wintersportler zum Beispiel 2022 ihren Job in Peking zu tun haben, unter einem autoritären Regime und in einer Stadt, in der 2008 noch Sommerspiele stattgefunden hatten. Man kann frei von den Umständen dem Internationalen Olympischen Komitee noch viel strenger auf die Finger schauen. Man kann gänzlich unverstrickt darüber informieren, wie Olympiasieger gemacht werden, im Gewichtheben, im Ringen, in der Leichtathletik, im Schwimmen.

Niemand muss mehr Traumfänger in Fernsehstudios verschenken. Niemand muss sich mehr in dem Zwiespalt fühlen, durch kritisches Berichten eventuell das eigene Produkt zu beschädigen, als Crasher auf der eigenen Party zu erscheinen. Es muss keine peinlichen Verbrüderungen mit den heimischen Sportlern mehr geben, um das nationale Pathos zu bedienen.

Es ist die Stunde der kritischen Geister, es ist die Stunde der Journalisten. ARD und ZDF haben genug Potenzial, sie haben auch die Leute dafür, von Hajo Seppelt bis Jessy Wellmer, von Markus Harm bis Jochen Breyer. Es müssen herrliche Zeiten für sie anbrechen. Und die Anderen, die Jubelperser, die es natürlich auch gibt, bekommen die großartige Chance, sich noch einmal die Frage zu stellen, warum sie damals bei einem öffentlich-rechtlichen Sender angefangen haben.

ARD und ZDF sind mal bei der Tour de France ausgestiegen, als das flächendeckende Doping in der Szene öffentlich wurde. Es wurde Zeit, dass sie das auch bei den Olympischen Spielen tun. Sie haben es jetzt vorrangig aus finanziellen Gründen gemacht, aber es gäbe genug andere Argumente, diesen Schritt als einen Befreiungsschlag anzusehen. Jetzt können sie ihre Arbeit tun. Das "Jaaaaaaaa" und "Gooooal"-Geschrei können sie getrost ihren Kollegen überlassen.