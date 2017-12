Nach IOC-Beschluss Russland hält sich Teilnahme seiner Athleten offen

Die russischen Olympia-Sportler sollen am 12. Dezember entscheiden, ob sie zu den Winterspielen nach Südkorea fahren oder nicht. Das kündigte der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, Alexander Schukow, am Abend in Lausanne an. Zu der "Olympischen Versammlung" sollten die potenziellen Teilnehmer, Trainer und Verbandsvertreter kommen, sagte er der Agentur Tass zufolge.

Wegen des russischen Doping-Skandals hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) beschlossen, Russland nicht als Mannschaft zu den Spielen in Pyeongchang im Februar zuzulassen. Einzelne, nachweislich nicht gedopte Sportler dürfen unter der olympischen Flagge antreten.

Rodschenkow gibt sich sehr zufrieden

Für Whistleblower Grigorij Rodtschenkow sind die Sanktionen des Internationalen Olympischen Komitees IOC gegen Russland im Zuge des Staatsdoping-Skandals ein richtiger Schritt. "Die heutige Entscheidung des IOC sendet eine mächtige Botschaft, dass es staatlich gesponserten Betrug durch irgendeine Nation nicht toleriert", teilte Rodtschenkows Anwalt Jim Walden in einem Statement für seinen Mandanten mit.

"Wie die Welt sehen konnte, hat Dr. Rodtschenkow glaubwürdige und unwiderlegbare Beweise für das russische staatsunterstützte Dopingsystem geliefert, das letztlich vom damaligen Sportminister Witali Mutko und anderen hochrangigen Personen der Regierung überwacht und finanziert wurde", hieß es weiter.

Der frühere Leiter des russischen Anti-Doping-Labors, der nun als Kronzeuge gegen Russland auftritt, stimme "persönlich mit der Auffassung des IOC überein, dass unschuldige Athleten als neutral antreten sollen". Die Einstufung als unschuldiger Athlet solle unter strengen Gesichtspunkten erfolgen, um alle sauberen Sportler zu schützen.

Das Organisationskomitee der Winterspiele in Pyeongchang "akzeptiert und respektiert" die IOC-Entscheidung im russischen Doping-Skandal. "Wir werden mit dem IOC und allen anderen relevanten Akteuren zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass alle Athleten und Offiziellen, die an den Spielen teilnehmen, die bestmögliche Erfahrung machen können", hieß es in einer vom südkoreanischen Olympischen Komitee veröffentlichten Mitteilung.

"Hätte ich mir schon vor Rio gewünscht"

Lob für die Entscheidung des IOC kamen vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und der Nationalen Anti-Doping-Agentur (Nada). DOSB-Präsident Alfons Hörmann sprach von einem "guten Tag für den Weltsport". Mit den Sanktionen gegen Russland wegen des Doping-Skandals sei das IOC "in einen absoluten Grenzbereich" vorgedrungen, sagte er in der ARD. Das Komitee hätte bei seinem Urteil abwägen müssen, was "juristisch haltbar ist und was nicht".

Die Nada-Vorsitzende Andrea Gotzmann sprach von einem "klaren Signal für den sauberen Sport". Die Entscheidung stelle "einen Wendepunkt mit einer deutlichen Aussage des IOC für faire Wettbewerbe dar: Doping wird nicht toleriert". Zurückhaltender äußerte sich der Vorstandschef der Deutschen Sporthilfe Michael Illgner. Die Entscheidung sei "ein erster Schritt in die richtige Richtung".

Die Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, Dagmar Freitag, zeigte sich zwar auch zufrieden mit dem Beschluss. Sie hätte sich aber dieses Signal vom IOC "bereits für die Olympischen Spiele 2016 in Rio gewünscht", sagte die SPD-Politikerin. Allerdings werde genau zu beobachten sein, welche Athleten letztendlich in Südkorea unter neutraler Flagge an den Start gehen werden. "Es muss gewährleistet sein, dass sie einem nachweisbaren Kontrollsystem außerhalb Russlands unterlegen haben", betonte Freitag. "Alles andere wäre eine weitere Farce."

Eine Stellungnahme kam am Abend auch vom Fußball-Weltverband Fifa. Dort sieht man die WM-Vorbereitungen durch das IOC-Urteil und den lebenslangen Olympia-Ausschluss von Cheforganisator Witali Mutko wegen dessen Verwicklungen in den Doping-Skandal nicht beeinträchtigt. "Die Fifa hat die Entscheidung des IOC bezüglich der Teilnahme russischer Athleten an den kommenden Olympischen Winterspielen zur Kenntnis genommen. Diese Entscheidung hat keinen Einfluss auf die Vorbereitungen für die Fifa Fußball-Weltmeisterschaft 2018, da wir weiterhin daran arbeiten, die bestmögliche Veranstaltung zu liefern", hieß es in dem Statement.