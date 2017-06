Olympische Winterspiele 2018 Südkoreas Präsident lädt Nordkorea ein

Südkoreas Präsident Moon Jae-In würde es begrüßen, wenn Nordkorea mit einer Delegation an den Winterspielen im kommenden Jahr in Pyeongchang teilnähme. Der 64-Jährige glaubt "an die Kraft des Sports, Frieden zu bringen".