Ehemaliger Fußball-Star des AC Mailand Maldini verliert Debüt auf der Tennis-Tour

Fußball-Legende Paolo Maldini hat beim Challenger-Turnier in Mailand sein Debüt auf der professionellen Tennis-Bühne verloren. Der 49-Jährige, der zwischen 1984 und 2009 für den AC Mailand gespielt hatte, unterlag in der ersten Runde an der Seite seines Trainers Stefano Landonio im Doppel nach 42 Minuten 1:6, 1:6 gegen den Polen Tomasz Bednarek und den Niederländer David Pel.

Maldini und Landonio, der in der Weltrangliste derzeit auch nur auf Rang 975 geführt wird, erhielten nach einem Sieg bei einem Qualifikationsturnier eine Wildcard für die Milan Open. Zwar gehört das Turnier in Maldinis Heimat nicht zur ATP-Tour. Dennoch nehmen auch ehemalige Superstars der Szene teil. Im Einzel spielt beispielsweise der ehemalige Weltranglistenfünfte, Tommy Robredo, um den Sieg.

Maldini gewann in seiner Fußball-Karriere siebenmal die italienische Meisterschaft und fünfmal die Champions League. Niemand stand häufiger im Endspiel der Königsklasse als der 126-fache Nationalspieler (achtmal).