Paralympics 2016 Deutsche Sprinter holen doch noch Staffel-Gold

Die deutsche 4x100-Meter-Staffel hat sich bei den Paralympics in Rio de Janeiro den Traum von der Goldmedaille erfüllt. Das Leverkusener Quartett mit Weitsprung-Weltrekordler Markus Rehm, 400-Meter-Weltmeister David Behre, Felix Streng und Johannes Floors gewann mit einer Zeit von 40,82 Sekunden - das ist Europarekord.

Die Staffel profitierte allerdings von einem Wechselfehler des ewigen Rivalen USA. Die Amerikaner, die als Erste ins Ziel gekommen waren, wurden nachträglich disqualifiziert. Brasilien holte mit 42,04 Sekunden Silber.

Die deutsche Staffel war als Welt- und Europameister und Weltranglistenerster ins Rennen gegangen. Sie hatte seit zwei Jahren jeden Dienstag ein Extra-Staffeltraining absolviert. "Das war ein super Lauf von den Jungs", sagte Chef de Mission Karl Quade. Bei Markus Rehm klang das so: "Das war wirklich krass. Draußen haben sich alle extrem gefreut. Und wir dachten: 'Okay, Silber ist cool, aber was geht denn da ab?' Dann haben wir es erfahren und sind alle ausgerastet. Der Puls ist auf 220 geschossen. Ich wäre aber schon mit Silber zufrieden gewesen, weil wir Bestzeit gelaufen sind."

Zuvor hatte es im Tischtennis erneut Silber geben. Einen Tag nach Thomas Schmidberger hat auch Valentin Baus den zweiten Platz belegt. Der Rollstuhl-Athlet aus Bochum verlor sein Finale gegen den Chinesen Ningning Cao in drei Sätzen mit 11:13, 10:12 und 8:11.

Leichtathletin Irmgard Bensusan holte über 400 Meter der Klasse T44 Silber. Die gebürtige Südafrikanerin, die für Bayer Leverkusen startet, musste sich mit einer persönlichen Bestzeit von 59,62 Sekunden nur der Französin Marie-Amelie le Fleur geschlagen geben. Diese lief in 59,17 Weltrekord. Bei den Weltmeisterschaften 2015 war die 25-jährige Bensusan ebenfalls Zweite geworden.

Mit fünfmal Gold, achtmal Silber und fünfmal Bronze steht das deutsche Team nach 212 von 528 Entscheidungen in der Nationenwertung auf Platz zehn. An der Spitze liegt China (43/35/25) vor Großbritannien (25/15/19) und der Ukraine (21/16/19).