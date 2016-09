Franziska Liebhardt hat bei den Paralympics in Rio de Janeiro das Kugelstoßen der Klasse F37 mit der Weltrekordweite von 13,96 Metern gewonnen. Die 34 Jahre alte Leichtathletin aus Leverkusen verbesserte damit ihre eigene Bestmarke um 14 Zentimeter. Zweite wurde die Chinesin Mi Na mit 13,73 Metern. Platz drei belegte Eva Berna aus Tschechien mit 11,23 Metern.

"Ich bin total durch den Wind, ich kann es gar nicht so richtig glauben", sagte Liebhardt. "Ich habe immer gedacht, dass die Chinesin irgendwann einmal einen raushauen muss. Aber das ist nicht passiert. Ich bin superglücklich."

Für Mi Na war es seit 2008 die erste Niederlage bei einem großen Wettkampf. Die Chinesin war Paralympics-Siegerin 2008 und 2012 sowie Weltmeisterin 2011, 2013 und 2015.

Liebhardt wurde bei der WM 2015 Zweite im Kugelstoßen und im Weitsprung. Die ehemalige Volleyballerin hat wegen einer unheilbaren Autoimmunerkrankung eine Spenderlunge und eine Spenderniere. Am Mittwoch startet Liebhardt noch im Weitsprung. Nach den Spielen in Brasilien will sie ihre sportliche Karriere beenden.

Leichtathletik und Tischtennis

Für Deutschland ist es die sechste Goldmedaille bei den Paralympics 2016. Chef de Mission Karl Quade sagte zum Halbzeit-Fazit am sechsten Wettkampftag: "In Sachen Edelmetall muss sich noch etwas entwickeln, da sind wir hinter London zurück." Was Deutschland zu einer starken Ausbeute fehle, seien "überragende Schwimmer".

Die deutschen Para-Leichtathleten haben in Rio durchaus geliefert. Inklusive des Erfolgs von Liebhardt haben sie bislang fünf von sechs deutschen Goldmedaillen gewonnen, am Dienstag kam gleich am Morgen zudem Bronze durch Claudia Nicoleitzik (Püttlingen) über 200 Meter hinzu, nachdem sie über 100 Meter Silber gewonnen hatte.

Im Tischtennis hatte zuvor Stephanie Grebe die dritte Silbermedaille in der Sportart nach Thomas Schmidberger und Valentin Baus geholt. Die an den Unterarmen und dem rechten Bein behinderte Spielerin von Borussia Düsseldorf unterlag in Finale der Kroatin Sandra Paovic glatt in drei Sätzen mit 2:11, 7:11 und 4:11.

Die Rollstuhl-Basketballerinnen sind mit einem Kantersieg ins Halbfinale eingezogen: Der Paralympics-Sieger von 2012 deklassierte Frankreich mit 76:28 (34:16) und spielt nun am Donnerstag gegen die Niederlande um den erneuten Einzug ins Endspiel.