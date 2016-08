Paralympics-Star Popow: "Das ist Affentheater"

100-Meter-Paralympicssieger Heinrich Popow erwartet bei den Spielen in Rio de Janeiro (7. bis 18. September) zahlreiche Sportler mit zu großen Prothesen. "Das Thema Techno-Doping ist heiß", sagte Popow. Zahlreiche Athleten würden sich demnach deutlich größer machen, als sie mit zwei gesunden Beinen eigentlich wären. "Manche Athleten stoßen beim Sitzen mit dem Knie an die Nase, weil der Unterschenkel so lang ist. Das sieht aus wie im Zirkus", sagte Popow.

Popow kritisierte vor allem "Amerikaner und Brasilianer, die zehn Kilo Übergewicht haben, aber extrem lange Prothesen". Konkrete Namen nannte er jedoch nicht. "Das ist Affentheater, das hat nichts mit Leistungssport zu tun", sagte der 33-Jährige. Das Internationale Paralympische Komitee müsse schnellstmöglich handeln.

Ihn selbst betreffe das Problem nicht, da er nur einseitig amputiert ist. "Es bringt mir nichts, eine Prothese schneller zu machen, als mein gesundes Bein laufen kann", sagte Popow: "Wenn ich links schneller laufe als rechts, drehe ich mich im Kreis. Auch das Thema der Höhen spielt bei den einseitig Amputierten keine Rolle. Mache ich meine Prothese länger, komme ich mit dem gesunden Bein nicht auf den Boden."

155 Athleten in Rio

Popow war in der Vergangenheit wegen seiner Ausrüstung selbst in die Kritik geraten. Bei den Paralympics in London 2012 hatte der deutsche paralympische Leichtathlet Wojtek Czyz ihm öffentlich vorgeworfen, mit einem künstlichen Kniegelenk anzutreten, das anderen Sportlern trotz Anfrage vom Ausrüster verwehrt werde. Ein Sprecher des Prothesen-Bauers hatte diese Vorwürfe jedoch als haltlos zurückgewiesen.

Dem Sportinformationsdienst sagte Popow nun dazu: "Ein Versuch, mich zwischen Vorlauf und Endlauf aus dem Konzept zu bringen. Wenn man nicht verlieren kann, muss man eben irgendeine Scheiße labern." Es sei "reine Schikane" gewesen.

Das deutsche Paralympics-Team ist mittlerweile in Rio de Janeiro angekommen. Die Mannschaft des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) ist bei den Spielen mit 155 Athleten vertreten, vier mehr als 2012 in London.