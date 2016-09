Paralympics-Highlights Das war die Nacht in Rio

So haben die Deutschen abgeschnitten

"Der Auftakt war besser als bei Olympia. Für die ganze Mannschaft ist das eine Mordsmotivation", bilanzierte der deutsche Chef de Mission Karl Quade. Und tatsächlich: Während die DOSB-Athleten bei den Olympischen Spielen bis zum fünften Wettkampftag warten mussten, bis die Vielseitigkeitsreiter die erste Medaille gewannen, gab es für das deutsche Paralympics-Team gleich zum Auftakt einmal Gold und zweimal Silber.

Gold holte sich der 1,40 Meter große Kugelstoßer Niko "Bonsai" Kappel in der Kategorie F41. Seine 13,57 Meter im fünften Versuch stellten persönliche Bestleistung für Kappel dar, der damit einen Zentimeter besser abschnitt als der Pole Bartosz Tyszkowski.

Die sehbehinderten Zwillingsschwestern Ramona Brussig und Carmen Brussig gewannen beide Silber im Judo. Ramona verlor im Finale der Klasse bis 52 Kilogramm gegen die Französin Sandrine Martinet und holte sich damit zum vierten Mal in Folge eine paralympische Medaille. Ihre Schwester Carmen unterlag in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm der Chinesin Liqing Li.

Schlechter lief es für die Schützinnen. Die Athletensprecherin des DBS Manuela Schmermund scheiterte wie auch Elke Seeliger und Natascha Hiltrop bereits in der Qualifikation im Luftgewehrschießen. Da nützte es Schmermund auch nichts, dass sie erstmals mit der Aufschrift "Beast" auf der Jacke gestartet war. Gold holte die Slowakin Veronika Vadovicova.

Das war sonst noch los in Rio

Bereits am ersten von elf Wettkampftagen gab es 38 Entscheidungen. Das erklärt sich aus den zahlreichen Kategorien und Behinderungsklassen, mit denen sportliche Chancengleichheit gewährleistet werden soll. Hier gibt es einen Überblick über die Einstufungen:

Wegen der vielen Wettbewerbe sieht auch der Medaillenspiegel schon nach der ersten Nacht gut gefüllt aus. China hat bereits 20 Medaillen gewonnen und liegt damit souverän an der Spitze vor Großbritannien (11), das nach Platz zwei im Medaillenspiegel der Olympischen Spiele auch bei den Paralympics für Furore sorgt.

Vor allem die britischen Bahnradfahrer knüpfen nahtlos an die Erfolge ihrer olympischen Kollegen an. Drei von vier Goldmedaillen im Velodrom gingen auf die Insel, darunter in der 3000-Meter-Einzelverfolgung an Sarah Storey, die damit ihre 23. paralympische Medaille gewann. Die 38-Jährige, die früher als Schwimmerin Erfolge feierte, verbesserte dabei ihren eigenen Weltrekord.