Paralympics-Highlights Das war die Nacht in Rio

So haben die Deutschen abgeschnitten

Nach dem gelungenen Auftakt bei den Paralympics mit einer Gold- und zwei Silbermedaillen haben die deutschen Behindertensportler auch am zweiten Wettkampftag gleich mehrfach Edelmetall errungen.

Die erste deutsche Schwimm-Medaille in Rio de Janeiro ging dabei an eine Paralympics-Debütantin: Denise Grahl stellte in 33,16 Sekunden einen neuen Europarekord über 50 Meter Freistil auf. Die 23-Jährige musste lediglich der US-Amerikanerin McKenzie Coan (32,42 Sekunden) den Vortritt lassen. Grahl verriet nach dem Erfolg ihr Motto, mit dem sie ins Rennen gegangen war: "Rein ins Wasser und alles raushauen. Ich bin sehr glücklich, dass es mit der Medaille geklappt hat."

Für das nächste sportliche Highlight aus deutscher Sicht sorgte Sprinter Felix Streng. Der Unterschenkel-amputierte Staffel-Kollege von Markus Rehm sicherte sich in 11,03 Sekunden Bronze über 100 Meter. Damit landete der in Bolivien geborene Streng deutlich vor seinem Landsmann Felix Behre (11,26), der nach einem völlig missglückten Start nur als Siebter ins Ziel kam.

Leichtathletin Claudia Nicoleitzik machte es über 100 Meter noch besser und gewann Silber. Im Olympiastadion lief sie in 14,64 Sekunden persönliche Bestzeit und durfte sich über ihre fünfte paralympische Medaille freuen. 2012 in London war sie als jeweils Dritte über 100 und 200 Meter ins Ziel gekommen. In Peking 2008 hatte die 100-Meter-Weltmeisterin von 2013 auf beiden Strecken jeweils Silber errungen.

In den Judo-Wettbewerben ließ Nikolai Kornhaß aufhorchen. Überraschend holte er bei seinen ersten Paralympics Bronze in der Klasse bis 73 Kilogramm. Mit einem Ippon gegen den Japaner Aramitsu Kitazono entschied Kornhaß das kleine Finale für sich und durfte sich anschließend für den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere feiern lassen.

Katrin Müller-Rottgardt gewann ihre erste Medaille hingegen bei ihrer dritten Paralympics-Teilnahme. Zusammen mit ihrem Begleitläufer Sebastian Fricke sprintete die sehbehinderte Leichtathletin über 100 Meter auf Platz drei. 11,99 Sekunden bedeuteten im Ziel eine persönliche Bestzeit für die 34-Jährige. 2004 in Athen war Müller-Rottgardt Vierte über 100 Meter geworden.

Nachdem Frances Herrmann 2008 bereits Silber mit dem Diskus geholt hatte, fügte die 27-Jährige ihrer Medaillensammlung nun Bronze im Speerwurf hinzu. 18,16 Meter reichten der Rollstuhlfahrerin nach Platz drei bei der WM 2015 erneut für diesen Rang. Die neue Paralympics-Siegerin Lijuan Zou aus China warf mit 21,86 Metern einen Weltrekord.

Das war sonst noch los in Rio

Trotz der jüngsten Erfolge rangiert das deutsche Team im Medaillenspiegel derzeit auf dem 18. Platz. Unangefochten an der Spitze steht China, das bereits 20 goldene und 49 Medaillen insgesamt erringen konnte. Dahinter folgen mit großem Abstand die Delegationen aus Großbritannien mit 27 Mal Edelmetall insgesamt (davon zwölf Goldmedaillen) und aus der Ukraine mit 26 Medaillen (sieben Mal Gold).

Derweil muss die US-amerikanische Rollstuhlfahrerin Tatyana McFadden ihren Traum begraben, bei sieben Wettbewerben in Rio ganz oben auf dem Treppchen zu landen. Die 27-Jährige war zuvor seit ihrem Dreifach-Triumph in London 2012 auf allen Distanzen von den 100 Metern Sprint bis zum Marathon ungeschlagen geblieben. Doch bereits im ersten Finale in Rio über 100 Meter musste McFadden mit Silber Vorlieb nehmen. Nach einem missglückten Start kämpfte sie sich auf den letzten 40 Metern noch einmal an die Führende heran. Doch am Ende blieb McFadden in 16,13 Sekunden knapp hinter der Siegerin Wenjun Liu aus China (16,00). Dennoch zeigte sich McFadden, die seit ihrem sechsten Lebensjahr im Rollstuhl sitzt, zufrieden: "Mit Silber bin ich immer noch glücklich, weil ich in London Bronze geholt habe. Es geht also aufwärts", sagte sie.