Paralympics-Begeisterung in Brasilien Die besseren Spiele?

"Noch nie in der 56-jährigen Geschichte der Paralympischen Spiele haben wir so schwierige Rahmenbedingungen erlebt wie hier." Hat Philip Craven das wirklich gesagt? Meinte der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) damit die Weltspiele des Behindertensports, dieses bunte, laute, alle Rekorde brechende Freudenfest?

Zur Erinnerung: In den Kassen klaffte noch kurz vor der Eröffnung ein riesengroßes Loch. Nur ein finanzieller Kraftakt von Stadt und Land stellte die Austragung der Paralympics sicher. Und nun? Nun strömen die Brasilianer seit Tagen in den Park und die Wettkampfstätten. Viele Wettkämpfe sind nicht nur offiziell, sondern auch tatsächlich ausverkauft. Zwei Tage vor der Abschlussfeier meldeten die Organisatoren 2,1 Millionen verkaufte Tickets. In London, zu jenen Spielen, die den Parasport auf ein neues Level in Sachen Aufmerksamkeit und Anerkennung gehoben hatten, waren es am Ende 2,3 Millionen gewesen. Rio beeindruckt mit seiner herzlichen und begeisterungsfähigen Art, die schon so manchen Athleten hier zu Tränen rührte.

Was steckt hinter der Euphorie?

Da wären zum einen die massiv gesunkenen Ticketpreise. Zudem hatten die Zwangsschulferien während der Olympischen Spiele im August nur einen Verkehrskollaps verhindern sollen, offenbar aber letztlich auch bewirkt, dass viele Familien die Stadt verließen. Dazu kommen die täglichen Goldmeldungen aus dem Team der Gastgeber. Die Brasilianer sind ein sportbegeistertes Volk, erst recht, wenn es Erfolge zu feiern gibt. Dann scheint es fast egal, ob im Fußball oder im Para-Boccia. Dann zieren auch Brasiliens Parasportler die Titelseiten der größten Tageszeitungen.

Tatsächlich sind die Brasilianer bei den Paralympics seit Langem erfolgreicher als bei Olympischen Spielen. Im August erkämpfte Brasilien mit 19 Medaillen (siebenmal Gold/sechsmal Silber/sechsmal Bronze) und Rang 13 der Nationenwertung zwar das beste Ergebnis in der olympischen Geschichte des Landes. Bei den Paralympics streben die Gastgeber nach Rang neun in Peking (16/14/17) und Platz sieben in London (21/14/8) aber sogar nach Rang fünf.

Dafür hat die Regierung in den vergangenen Jahren viel getan. Leistungssportzentren wurden errichtet, etwa das "Centro Paralympico" in São Paulo mit 15 Sportarten auf 65 Quadratkilometern. Seit 2005 fördert die Regierung zudem olympische wie paralympische Athleten. 600 Millionen Reais (derzeit rund 165 Millionen Euro) kamen nach offiziellen Angaben in den vergangenen zehn Jahren im weltweit größten individuellen Förderprogramm "Bolsa Atleta" rund 7.000 Athleten zugute. 2012 wurde eine spezielle Spitzenförderung ("Bolsa Pódio") ins Leben gerufen - für all jene, die in Rio die Medaillen erkämpfen sollten. 227 Einzelsportler, davon 103 paralympische Athleten, bekommen dadurch nach jährlicher Evaluation zwischen 5.000 und 25.000 Reais monatlich (knapp 1.400 beziehungsweise 6.900 Euro). Die Fortsetzung nach den Spielen ist allerdings ungewiss.

Mehr verkaufte Tickets, mehr Medaillen, ja sogar mehr Sonnentage - sind die Paralympics in Brasilien also die besseren Spiele? Nein. Denn zu behaupten, die Gastgeber selbst hätten keine Lust auf diese Olympischen Spiele gehabt, die selten zuvor derart mangelhaft inszeniert waren - und damit so ehrlich wie lange nicht -, ist eben auch nur die halbe, die vor-olympische Wahrheit.

Brasilien mag eventmüde gewesen sein nach der Fußball-WM 2014. Warum sollten sie auch stillschweigend zusehen, wenn inmitten einer schweren Wirtschaftskrise ein weiteres Sportspektakel jene Milliarden verschluckt, die so dringend für Bildung, medizinische Versorgung und Sozialleistungen benötigt werden?

Zwischen Lebensfreude und Melancholie

Wie schon bei der WM zeigt sich aber auch in diesem Jahr: Die Brasilianer haben eine beneidenswerte Einstellung zum Leben - und zum Feiern. Der Karneval war bisher das bunteste Beispiel dafür. Künftig werden es auch die Spiele sein, die für die Lebensfreude der Cariocas stehen. Sie haben sich eben nur etwas langsamer in die Spiele verliebt. Dann aber umso heftiger.

Wer im August nicht ins Stadion gehen konnte, tingelte von Nationenhaus zu Nationenhaus, traf alte Freunde in Bars und lernte neue kennen, feierte und tanzte auf der für die Spiele aufgehübschten Hafenpromenade. Doch ehe sie sich versahen, waren die ersten Spiele auf lateinamerikanischen Boden auch schon wieder vorbei - und die Saudade setzte ein, die den Brasilianern so eigene Melancholie. Auch darum hatte gleich am ersten Tag nach der Abschlussfeier ein wahrer Sturm auf die Ticketschalter der Paralympics begonnen. Am Montag vor der Eröffnungsfeier waren bereits 1,5 Millionen Tickets verkauft worden.

Sie wollten sie noch einmal erleben, diese bunte Party, zu der die Gastgeber selbst die Spiele gemacht hatten. Und sie werden sich am Sonntagabend in ihrer nun allseits bekannten herzlichen Art von ihnen verabschieden.