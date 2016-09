Edina Müller bei den Paralympics Kanu statt Körbe

Edina Müller sitzt in ihrem Kajak auf der malerischen Kanu-Rennstrecke der Lagune Rodrigo de Freitas. Hinter der Hamburgerin wacht Cristo über die Wassersportler, schräg vor ihr jubeln die Besucher auf den für einen Vorkampf bereits gut gefüllten Rängen. Die Sonne scheint, es weht ein leichter Wind. Dann ertönt das Startsignal. Edina Müller paddelt los - und hat sich 200 Meter und 58,662 Sekunden später souverän als Schnellste für das Finale am Donnerstag (14 Uhr deutscher Zeit) qualifiziert. "Am Start war auf einmal Gegenwind, der mir nicht so liegt, aber ich bin gut ins Rennen gekommen und zufrieden", sagt sie.

Edina Müller wirkt bei den Paralympics in Rio de Janeiro wie ein alter Hase. Tatsächlich sind es für die 33-Jährige bereits die dritten Weltspiele des Behindertensports. 2008 holte sie Silber, 2012 dann Gold, zudem gewann sie dreimal EM-Gold sowie jeweils einmal WM-Silber und -Bronze - allerdings alles im Rollstuhlbasketball.

Zwei Jahre nach den goldenen Spielen von London beendete Müller ihre Basketball-Karriere. Es habe einfach nicht mehr gepasst, sagt sie knapp, wenn sie nach den Gründen gefragt wird.

DPA Müller bei der Verabschiedung der deutschen Paralympics-Mannschaft in Frankfurt mit Bundespräsident Joachim Gauck

Ausführlicher wird Müller dann, wenn sie über ihre neue Leidenschaft redet, zu der sie eher zufällig gekommen ist. Leistungssport sollte es eigentlich gar nicht mehr sein, nur ein bisschen was für den Ausgleich zum Job. Wie eine Donautour mit Freund und Faltboot. "In einem Rennboot habe ich erst danach das erste Mal gesessen, und das hat direkt ganz gut geklappt."

Edina Müller war 16 Jahre alt, als sie mit Rückenschmerzen zum Arzt ging. Ein Wirbel sollte eingerenkt werden, stattdessen wurde das Rückenmark geschädigt. Seither ist Müller querschnittsgelähmt. Heute hilft sie als Sporttherapeutin in einem Hamburger Unfallkrankenhaus anderen, mit dem Leben im Rollstuhl zurechtzukommen. Für ihre Patienten startete Müller das Blog "On a role - immer unterwegs", in dem sie Sportarten ausprobierte, die sie selbst nicht kannte, "um zu zeigen, was alles geht und wie viel Spaß man haben kann". Kurze Videos über ihre Selbstversuche - Klettern, Volleyball, Tennis - dazu alle nötigen Infos, die man braucht, um direkt loszulegen. Die Kanu-Episode, nun ja, die sei dann einfach "ein bisschen ausgeartet", so dass auch ihr Blogprojekt gerade ruht.

Bereits wenige Monate nachdem Müller das erste Mal in einem Rennboot saß, qualifizierte sie sich für die Europameisterschaften. "Damals habe ich meine Bestzeit um zehn Sekunden verbessert", erinnert sich Müller. "Wenn man dann merkt, dass es klappt, dann brennt man natürlich auch irgendwann und will mehr." Und sie bekam mehr. EM- und WM-Silber noch 2015, ein Jahr später schnappte sie der britischen Serien-Weltmeisterin Jeanette Chippington, die sich mit der zweitschnellsten Zeit für den Endlauf in Rio qualifiziert hat, den Titel weg.

DPA Müller bei der Einkleidung der deutschen Sportler für die Paralympics in Rio de Janeiro

Wie die Konkurrenz auf die Gipfelstürmerin reagiert? Darüber mag Müller sich nicht so recht äußern. Sie sucht nach höflichen Worten, bevor sie sagt: "Man hat mit Einigen richtig guten Kontakt und mit Anderen gar nicht."

Ihre rasanten Erfolge erklärt Müller damit, dass die Weltspitze im Kanusprint nicht allzu ausgeprägt sei. Im Grunde habe sie nach dem Komplettausschluss der Russen und ohne die WM-Dritte Swetlana Kuprijanowa in Rio mit Chippington nur eine Konkurrentin. Außerdem sei ihr Oberkörper als Rollstuhlbasketballerin bei ihrem Umstieg ins Boot bereits gut trainiert gewesen. Ein wenig Schwierigkeiten habe ihr nur das Kajak gemacht. "Als ich das erste Mal im Schwimmbad im Boot saß, dachte ich noch: Ach, alles kein Ding." Als sie dann aber auf die Alster ging, es war kalt, das Wasser war dunkel, kein Grund in Sicht, "da wurde es plötzlich total wackelig".

Die Umstellung vom Mannschafts- auf den Einzelsport sei ihr indes leicht gefallen. "Klar muss man da mental ein bisschen anders rangehen, nach den 200 Metern hat man ja nur noch sich und seine Zeit", sagt Müller. "Aber man hat eben auch keinen Schiri, der das Spiel verpfiffen hat oder so."