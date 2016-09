Schwerer Sturz bei Paralympics Iranischer Radsportler in Klinik

Bereits während der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro hatte es bei den Radrennen mehrere schwere Stürze gegeben. Nun hat sich auch ein Radsportler bei den Paralympics ernsthaft verletzt. Der Iraner Bahman Golbarnezhad stürzte auf einer Abfahrt des Straßenrennens, fiel auf den Kopf und mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) bestätigte am Nachmittag in einer Stellungnahme, dass noch an der Unfallstelle medizinische Notversorgungen vorgenommen werden mussten. Weitere Informationen über den genauen Zustand des 48 Jahre alten Sportlers will das IPC im Verlaufe des Tages geben.

Während der Olympischen Spielen im August war es mehrfach bei den Radrennen der Männer und Frauen in Rio zu Unfällen gekommen. Dabei zog sich die Niederländerin Annemiek van Vleuten drei Lendenwirbelbrüche und eine Gehirnerschütterung zu. Der Italiener Vincenzo Nibali erlitt einen Schlüsselbeinbruch, der Kolumbianer Sergio Henao brach sich das Becken, der Australier Richie Porte das Schulterblatt.