Paralympics Rehm springt mit Rekordweite zu Gold

Leichtathlet Markus Rehm ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat überlegen Gold im Weitsprung gewonnen. Der 28-Jährige triumphierte in der Klasse T44 mit paralympischem Rekord von 8,21 Metern vor dem Niederländer Ronald Hertog (7,29 Meter) und seinem Teamkollegen Felix Streng (7,13) und wiederholte seinen Erfolg von London 2012. Für Streng, 21, war es der erste 7-Meter-Sprung seiner Karriere.

Seine Weltrekordweite von 8,40 Meter, mit der er bei Olympia gesiegt hätte, verfehlte Rehm damit. Zuvor hatte der Fahnenträger der deutschen Mannschaft zusammen mit Streng bereits mit der 4x100-Meter-Staffel Gold geholt.

"Die ersten drei Sprünge waren Mist. Dann habe ich meinen Rhythmus gefunden. 8,21 Meter sind Weltklasse und ich freue mich sehr über Gold", sagte Rehm. "Ich wollte genau das zeigen, was ich erreicht habe: Dass paralympische Athleten sich nicht hinter olympischen Athleten verstecken müssen", sagte Rehm.

Rehm hatte eigentlich auch bei Olympia starten wollen. Seinen Antrag hatte der Leichtathletik-Weltverband IAAF jedoch abgelehnt. Mit seiner Siegerweite von den Paralympics wäre er bei Olympia Fünfter geworden.

Silber für Bensusan und Schnittger

Nach Silber über 400 und 200 Meter wurde Sprinterin Irmgard Bensusan auch Zweite über 100 Meter. Allerdings lag sie bis kurz vor der Ziellinie noch in Führung. Doch dann zog die Niederländerin Marlou van Rhijn mit einem starken Schlussspurt noch an ihr vorbei und lief in 13,02 Sekunden einen paralympischen Rekord. Bensusan war nur zwei Hundertstel langsamer (13,04).

Naomi Maike Schnittger hat die dritte Medaille für die deutschen Schwimmer geholt. Hinter der Britin Hannah Russell wurde die 22-Jährige Zweite des Finals über 50 Meter Brust. 2015 war die sehbehinderte Schnittger auf dieser Strecke bereits WM-Dritte geworden. Die erst 19 Jahre alte Emely Telle erreichte Platz acht.