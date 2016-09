Paralympische Sommerspiele: Russische Athleten scheitern vor Gericht

Das Landgericht Bonn hat einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung von zehn Sportlern aus Russland gegen das Internationale Paralympische Komitee (IPC) mit Sitz in Bonn zurückgewiesen. Wie das Gericht mitteilte, wollten die Athleten damit ihre Zulassung zu den Paralympics in Rio de Janeiro erstreiten. Das IPC hatte Russlands Behinderten-Sportverband (RPC) wegen Staatsdopings in ihrem Land komplett ausgeschlossen.

Es gebe keinen Anspruch der Athleten gegen das IPC auf Start bei den Paralympics, hieß es in der Mitteilung. Das Gericht teile insbesondere die Auffassung der zehn Sportler nicht, dass zwischen ihnen und dem IPC ein entsprechender Vertrag oder ein vertragliches Vorverhältnis bestehe.

Zudem habe das IPC den Ausschluss von Russlands paralympischen Athleten laut Gericht "nachvollziehbar mit dem Vorwurf des organisierten Staatsdopings in Russland begründet". Die paralympischen Sommerspiele finden vom 7. bis 18. September statt.