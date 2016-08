Olympia-Ticketskandal: IOC-Funktionär Hickey aus Gefängnis entlassen

Patrick Hickey ist vorläufig aus dem Gefängnis in Rio de Janeiro entlassen worden. Ein brasilianisches Gericht begründete den Schritt mit dem "kritischen Gesundheitsszustand" des IOC-Funktionärs. Die Richter entsprachen damit einem Antrag von Hickeys Anwälten. Allerdings dürfe der 71-jährige Ire vorerst das Land nicht verlassen und musste seinen Reisepass abgeben.

Hickey war im Zuge eines Ticket-Skandals am Rande der Olympischen Spiele festgenommen worden. Er war fast zwei Wochen in Haft. Der Boss des irischen Olympischen Komitees (OCI) und Präsident des Europäischen Olympischen Komitees EOC steht in dem Verdacht, Olympia-Eintrittskarten aus dem OCI-Kontingent zum überteuerten Weiterverkauf weitergegeben und sich damit bereichert zu haben. Insgesamt soll es um bis zu drei Millionen Dollar gehen, in welcher Höhe Hickey beteiligt sein soll, ist bislang unklar.

Laut Behörden kann ihm - sollte sich der Verdacht erhärten - eine mehrjährige Haftstrafe in Brasilien drohen. Hickey war am 17. August in einem Hotel in der Nähe des Olympiaparks im Stadtteil Barra von den Behörden festgenommen worden. Ihm wurde zudem ein Fluchtversuch vorgeworfen, weil seine Ehefrau behauptete, ihr Mann sei bereits auf dem Rückweg nach Irland.