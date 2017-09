61er-Runde auf Pebble-Beach-Kurs Deutschem Nachwuchsgolfer gelingt historischer Platzrekord

Pebble Beach - das ist ein Golfplatz mit Geschichte: Auf dem Kurs an der Küste Kaliforniens wurden in den vergangenen knapp hundert Jahren sechs Majors ausgetragen. Jack Nicklaus gewann hier 1972 die US Open, Tiger Woods war 2000 siegreich. Der Platz gilt nebenbei auch noch als einer der schönsten der Welt.

Christopher, genannt "Hurly", Long hatte bis zum Sonntag hingegen noch nicht so viel Historisches geleistet. Kein Wunder, der deutsche Nachwuchsgolfer ist ja auch gerade einmal 22 Jahre alt. Ein Major hat er noch nicht gewonnen, sein bislang größter Erfolg ist ein erster Platz bei den German International Amateur Championships.

Doch nun hat Long einen Eintrag in den Geschichtsbüchern sicher: Er stellte auf dem Pebble Beach Golf Links einen neuen Platzrekord auf. Mit 61 Schlägen unterbot er die 34 Jahre alte Bestmarke von Tom Kite. Der spätere US-Open-Champion hatte 1983 eine 62 hingelegt. 1997 stellte David Duval diesen Rekord ein, doch erst Long konnte ihn nun unterbieten.

"Den Platzrekord hier Tom Kite wegzunehmen, ist echt Wahnsinn", sagte Long dem Portal golf.de: "Ich treffe den Ball momentan sehr gut, habe auch den ganzen Sommer schon sehr gut gespielt, nur leider nicht gut geputtet. In den letzten Wochen habe ich versucht, mental stärker zu werden und habe dabei Fortschritte gemacht."

Long gelang die 61er-Runde auf dem 6.171 Meter langen Par-72-Kurs beim Carmel Cup, einem College-Turnier, das er später sogar gewann. Die Hausherren des Pebble Beach Golf Links schenkten Long die Fahne des 18. Grüns mit der Widmung: "Glückwunsch zur besten Runde aller Zeiten."