Eishockey-Legende Peter Draisaitl "In Deutschland wird alles vom Fußball erschlagen"

Zur Person DPA Peter Draisaitl ist ein ehemaliger deutscher Eishockey-Nationalspieler. Mittlerweile ist er als Trainer aktiv. Sein Sohn Leon steht bei den Edmonton Oilers unter Vertrag und gilt als eines der größten Talente in der NHL.

Der Puck rutschte durch die Beine des Goalies in Richtung Torlinie - und blieb kurz davor liegen. Vor 25 Jahren, beim Olympia-Viertelfinale in Albertville, sorgte Peter Draisaitl mit seinem Fehlversuch im Penaltyschießen gegen Kanada für einen bleibenden Moment in der deutschen Eishockey-Historie.

Am Abend trifft die deutsche Nationalmannschaft erneut in einem Viertelfinale auf Kanada, diesmal bei der Eishockey-WM (20.15 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Erneut sind alle Augen auf einen Draisaitl gerichtet - Sohn Leon.

Hier spricht Peter Draisaitl über seinen historischen Penalty, wie es ist, seinem Sohn zuzusehen und die Probleme im deutschen Eishockey.

SPIEGEL ONLINE: Herr Draisaitl, vor 25 Jahren leisteten Sie sich den legendären Fehlschuss, der Sie um eine mögliche Olympia-Medaille gebracht hat. Haben Sie Ihren Frieden mit dem vergebenen Penalty gegen Kanada gemacht?

Peter Draisaitl: Selbstverständlich. Der Schuss gehört zur Geschichte des deutschen Hockeys. Ich werde den Teufel tun und etwas Negatives darin sehen. Aber natürlich hätte ich das Gummi lieber reinkullern sehen und um eine Medaille gespielt.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie noch konkrete Erinnerungen an die Szene?

Draisaitl: Ich weiß noch genau, dass ich abgedreht bin, zurückschaute und dachte: 'Das Ding wird es ja wohl noch schaffen.' Aber das tat es nicht.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie mal darüber nachgedacht, was Sie anders hätten machen können? Härter schießen? Besser zielen? Eine ganz andere Bewegung?

Draisaitl: Heute wüsste ich ungefähr 28 bessere Varianten. Damals ist mir leider keine eingefallen.

SPIEGEL ONLINE: Das heißt, Sie haben für Ihren Sohn Leon einen Rat, für den Fall, dass er am Abend zum Penalty antreten muss?

Draisaitl: Um Gottes Willen. Bei einem Eins-gegen-eins kann ich keinem Spieler sagen, was er tun soll. Das muss jeder selber wissen und sich eine Bewegung überlegen.

SPIEGEL ONLINE: Aber generell holt er sich Tipps bei Ihnen?

Draisaitl: Früher, ja. Als er jünger war, habe ich ihm schon erklärt, wie Eishockey funktioniert. Aber mittlerweile sprechen wir nicht mehr jeden Tag über den Sport.

SPIEGEL ONLINE: Trotzdem wollte er Sie in den Playoffs der NHL an seiner Seite haben. Sie waren über Wochen bei ihm in Edmonton und haben den Hype um Ihren Sohn hautnah erlebt. War das aufregender als Ihre eigene Karriere?

Draisaitl: Nichts ist besser, als selber auf dem Eis zu stehen. Zugucken ist deutlich unangenehmer, gerade wenn du emotional involviert bist, weil dein Sohn auf dem Eis rumfährt.

SPIEGEL ONLINE: Wenn Sie das Eishockey aus Ihrer Zeit mit dem vom heute vergleichen: Wie hat sich der Sport in den 25 Jahren verändert?

Draisaitl: Einiges ist heute noch genau wie vor 25 oder sogar 50 Jahren. Etwa wie sich die Jungs in der Kabine unterhalten, und was in Pausen oder Auszeiten gesagt wird. Das wird sich auch nie ändern. Aber grundsätzlich hat der Sport in den vergangenen Jahren ganz schön Fahrt aufgenommen. Das Fitnesslevel, die Schnelligkeit und die Regeländerungen haben dazu beigetragen, dass sich der Sport neu erfunden hat.

SPIEGEL ONLINE: Der Deutsche Eishockey-Bund verspricht sich von der WM einen Boom. Das Geld, das verdient wird, soll in die Zukunft fließen. Kann ein einzelnes Turnier ein Startschuss sein?

Draisaitl: Alle, die sich für das deutsche Hockey interessieren, hoffen das. Aber wir haben auch schon bei der Heim-WM 2010 gedacht, dass sie dem Eishockey in Deutschland einen Schub geben würde. Ein paar Wochen später waren Frankfurt und Kassel pleite und bekamen keine DEL-Lizenz mehr. Man kann also hoffen, aber eine Garantie gibt es nicht.

SPIEGEL ONLINE: Wo liegt das Problem?

Draisaitl: In Deutschland wird alles vom Fußball erschlagen. Eishockey hat nicht den Stellenwert, um Gelder zu generieren, mit denen man Top-Trainer und mehr Eiszeiten bezahlen kann. Trotzdem lässt sich etwas tun. Alles steht und fällt mit der Ausbildung. Aber wenn du nicht in der Lage bist, den Kindern Top-Trainer und Trainingsbedingungen anzubieten, wird es schwer, in die Weltspitze vorzudringen.