Petra Kvitova bei den Australian Open Kurz vorm Gipfel

Statt Tränen gab es diesmal eine charmante Plauderei. Nach ihrem Halbfinalsieg bei den Australian Open über Danielle Collins (7:6, 6:0) stand Petra Kvitova, 28 Jahre alt, zum TV-Interview mit Ex-Profi Jim Courier bereit, es ging um australische Hitzewellen und wie es sich anfühlt, im Finale von Melbourne zu stehen. Harmlos also.

Zwei Tage zuvor, nach ihrem Viertelfinalerfolg über Ashleigh Barty, war das anders gewesen. Da sprach Kvitova über die Monate, in denen sie sich von ihrer schweren Nervenverletzung an der linken Schlaghand erholte, erlitten bei einer Messerattacke im Dezember 2016. Damals hatte Kvitova einen Einbrecher aus ihrer Wohnung vertrieben, er zerstach ihr die Hand. Es gab danach viel Sympathie für die Tschechin, und Sorge um ihre Karriere.

Getty Images Kvitova, Courier

Zuvor hatte Kvitova als sehr gute Spielerin gegolten, im Angriff unterhaltsam waghalsig, aber oft zu hektisch. Nun, etwas mehr als zwei Jahre nach dem Angriff, ist Kvitova längst zurück auf der Tour und zu einer Spielerin ohne wirkliche Schwächen gereift. Sie ist austrainiert und auf die australische Hitze vorbereitet; ihr Spiel ist präzise, die Schläge erstaunlich sicher. Statt zu großes Risiko zu gehen, zeigt die Wimbledon-Siegerin von 2011 und 2014 in Melbourne bislang durchkalkulierte Offensive. Woher der Wandel?

"Wir reden mehr"

Darauf hat Kvitova nicht die eine Erklärung. Schon im vergangenen Jahr war sie die Spielerin mit den meisten Erfolgen, sie gewann die Turniere in Sankt Petersburg, Doha, Prag, Madrid, Birmingham. Nur war Kvitova auch die Spielerin, bei der die Diskrepanz zwischen Tour-Alltag und Grand-Slam-Turnieren am größten war. Dort nämlich, bei den Majors, gewann sie nur vier Matches. Bei den Australian Open etwa scheiterte sie voriges Jahr in der ersten Runde an Andrea Petkovic. Nun steht sie im Finale von Melbourne, wo sie am Samstag auf Naomi Osaka trifft (9.30 Uhr; TV: Eurosport).

"Ich glaube, die Kommunikation mit meinem Team ist offener geworden, wir reden mehr", sagte Kvitova nun. Was sich wie eine Selbstverständlichkeit anhört, ist für Kvitova ein Fortschritt. Denn so fein ihre Technik schon immer gewesen ist, so hart sie schlagen konnte - Kvitova fehlte es häufig an der wichtigsten Fähigkeit im Tennis: die richtige Entscheidung zu fällen. Auch unter Druck mit Kalkül handeln, bei jedem Ballwechsel.

LUKAS COCH/EPA-EFE/REX Naomi Osaka

Das wird auch am Samstag gegen Osaka entscheidend sein. Wie groß die Herausforderung für Kvitova wird, zeigt die Geschichte. Denn Osaka ist die erste Spielerin seit 2001, die ihrem ersten Grand-Slam-Sieg direkt ein Finale beim nächsten Major folgen lassen konnte. Die 21 Jahre alte US-Open-Siegerin scheint das neue Gesicht des Tennis zu sein. Eine, die nach ihrem ersten großen Titel nicht nur ein Versprechen bleiben, sondern den Sport an sich ziehen will.

Aber Kvitova weiß um ihre Erfahrung in Endspielen, womöglich ist das ein Vorteil gegenüber Osaka. "Ich liebe Finals", sagte sie am Donnerstag. Ihre Bilanz von 26 Siegen in 33 Endspielen scheint das zu bestätigen, auf jeden Fall ist sie beeindruckend gut.

Mit einem Endspielsieg würde Kvitova nicht nur ihren dritten Grand-Slam-Titel gewinnen, sondern auch eine Gipfelbesteigung abschließen, die seit fast zehn Jahren währt. Als Kvitova im Jahr 2011 erstmals das Turnier in Wimbledon gewann und anschließend den Titel beim WTA Masters holte, schien es gewiss, dass sie sich einmal Weltranglistenerste würde nennen können. Jetzt kann das tatsächlich wahr werden, mit einem Finalsieg wäre sie offiziell die aktuell beste Spielerin der Welt. Für Naomi Osaka gilt das allerdings auch.