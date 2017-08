PGA Championship Rekordjäger Spieth rutscht weiter ab

Golfstar Jordan Spieth hat bei der 99. PGA Championship seinen erhofften Rekord schon frühzeitig aus den Augen verloren. Der Amerikaner benötigte auf dem Par-71-Kurs in Charlotte (USA) am von einem Unwetter beeinträchtigten zweiten Tag 73 Schläge und fiel im Klassement weiter zurück. Mit nun insgesamt 145 Schlägen liegt Spieth vorerst auf dem 46. Rang.

Der 24-Jährige hätte mit einem Sieg beim vierten Major des Jahres als jüngster Spieler der Geschichte und sechster überhaupt den Karriere-Grand-Slam komplettieren können. Der Triumph gerät nun jedoch außer Reichweite.

25 Golfer beenden ihre Runde am Samstag

Bereits elf Schläge trennen ihn von Landsmann Kevin Kisner und dem Japaner Hideki Matsuyama (beide 134), die sich zwischenzeitlich die Führung teilen. 25 Golfer müssen ihre Runde am Samstag beenden, nachdem am Freitag ein Unwetter für eine Unterbrechung von etwa einer Stunde und 45 Minuten gesorgt hatte. Am Abend musste die Runde dann wegen einbrechender Dunkelheit unterbrochen werden.

Nach seiner mäßigen 72 zum Auftakt lief es für Spieth am zweiten Tag noch schlechter. "Mir ist schon klar, dass ich in diesem Wettbewerb quasi raus bin, es sei denn, es geschehen in den kommenden Tagen verrückte Dinge", sagte der British-Open-Champion: "Ich werde es zumindest versuchen." Auf die Frage nach seinem Wunschergebnis für die dritte Runde antwortete Spieth mit Galgenhumor: "Eine 54 wäre schön."