Lieber Philip Douglas,

Dartspieler sind Tätowierte mit Bierbauch. Das war jahrelang das Klischee über diesen Sport. Auch ich dachte, ich würde nicht viel verpassen, wenn ich Euch einfach ignoriere. Dann blieb ich eines Abends beim Zappen auf Sport1 hängen. Ein tätowierter Bierbauch war gerade dabei, akribisch Pfeile zwischen die Fasern der Sisal-Agave in eine Scheibe zu pfeffern. Es war nicht irgendein Bierbauch. Es war Deiner!

Mit chirurgischer Präzision hast Du an diesem Abend die Spitzen Deiner Pfeile immer wieder in das kleine rote Feld unter der 20 versenkt. Ein offensichtlich Whisky-abhängiger Kettenraucher grunzte wieder und wieder Ooonehuuundredaaandeeeeiiiigthyyy in sein Mikro, während sich an den Tischen vor der Bühne Promilleanzahl und Gehirnzellen in etwa die Waage hielten.

Ich war sofort begeistert.

Besonders bewundert habe ich Deine Ruhe. Diese Konzentration. Tausende Besoffene brüllten irgendwas vom "Taylor-Wonderland", doch Dir war alles scheißegal. Du hast da gestanden und Deinen Gegner plattgemacht. In Deinem schwarzen Shirt mit den blauen Verläufen und dem "The Power"-Logo. Das sah damals schon so aus, als hätte es ein Sechsjähriger aus seinem Lieblingscomicheft herausgerissen und es Dir auf den buckligen Rücken geklebt.

Pfeile direkt in die Vene

Du hast mir Deine Pfeile direkt in die Vene geworfen. Ich war sofort süchtig nach dem Sport. Premier League, Weltmeisterschaft, World Matchplay, European Tour - ich habe alles geguckt, was es zum Thema Darts im TV gab. Und ich habe mich immer besonders gefreut, wenn Du hinten rechts in der Halle gestanden hast. Wenn der Mann mit der Whisky-Stimme den "Record-Breaker" und "History-Maker" angekündigt hat, es daraufhin mächtig rumste und blitzte und Snaps "I've got the Power" durch die Halle dröhnte.

Einmal war ich Dir ganz nahe. In Hamburg, in der Alsterdorfer Sporthalle. Dort bist Du 2013 mit Deiner Entdeckung, Deinem Ziehsohn Adrian Lewis Teamweltmeister geworden. Ich stand am Gitter beim Walk-In und habe Fotos gemacht. Ich habe Pappschilder mit "180" hochgehalten. Ich habe besoffene HSVer ertragen, nur um Dich einmal live zu sehen. Und wie fast immer hast Du mich am Ende sportlich nicht enttäuscht.

Verbissenheit, die auf die Nerven ging

Doch mit der Zeit hat unsere Beziehung Risse bekommen. Dein ständiger Erfolg, Deine Verbissenheit, gingen mir mehr und mehr auf die Nerven. Ich weiß, es ist unfair. "Sunday bloody Sunday" von U2 ist ein tolles Lied, das nichts dafür kann, dass es im Radio tot gespielt wurde. Auf die Nerven geht es mir trotzdem. Ich habe mich nach anderen umgeschaut - und mit Raymond van Barneveld einen heimlichen Geliebten gefunden.

Wie konnte es soweit kommen? Was hat er, was ich nicht habe, wirst Du Dich jetzt fragen. Ich sag es Dir: Raymond ist sympathisch. Ich habe mir Deine alten WM-Spiele angeguckt. Die bittere Niederlageim ersten PDC-WM-Finale 1994 in der Schlacht der Schnauzbärte gegen Dennis Priestley. Deinen ersten PDC-WM-Sieg gegen Rod Harrington ein Jahr später.

Das denkwürdige Finale 2007

So richtig berührt hat mich aber erst das Finale von 2007. Aber nicht deinetwegen. Du hast schnell 3:0 gegen van Barneveld geführt, alles sah so aus wie bei Deinen elf Titeln in den zwölf Jahren zuvor. Barney kam ran, 1:3, 2:3. Dann bist Du wieder 4:2 in Führung gegangen. 4:3, 5:3, 5:4, 5:5 - was war das für ein geiles Spiel? Plötzlich war Barney sogar 6:5 vorn, doch mit Deinem Lieblings-Out, der Double-16 konntest Du Dich in den 13. Satz retten. In diesem musstest Du dann beim Stand von 5:5 (!) in das alles entscheidende Sudden-Death-Leg, das van Barneveld gewann. Barneys pure Glückseligkeit in diesem Moment hat mich mehr erreicht als alle Deine WM-Titel.

Du bist ein 16-facher Champion, Du hast diesen Sport groß gemacht und ich habe riesigen Respekt vor Deiner Leistung. Dein doppelter Neundarter 2010 im Premier-League-Finale gegen James Wade wird für die Ewigkeit bleiben. Trotzdem fällt mir die Trennung von Dir leicht. Und ein bisschen bist Du daran auch selber schuld gewesen.

Bocklose Auftritte

Du hast Dir im Laufe der Zeit einfach zu viel verscherzt. Angefangen 2013, als Du Barney weggeschubst hast, weil dieser Dich nach seiner Niederlage (!) im WM-Halbfinale (!) freundschaftlich umarmen wollte. Über bocklose Auftritte bei für Dich unbedeutenden Turnieren. Bis hin zum "Watergate" vor einem Monat, als Du Daryl Gurney auf der Bühne kein Wasser eingeschenkt hast.

Zahlreiche junge Spieler haben Dich links und rechts überholt. Vielleicht hättest Du einfach nach Deinem verlorenen WM-Finale 2015 aufhören sollen. Ich hoffe, Dein Abschied ist endgültig. Ohne ein Comeback würdest Du einen sehr großen Teil Deines Legendenstatus' bewahren. Danke, dass Du mich für diesen Sport begeistert hast!

Falls du nicht vorher scheiterst, zum Beispiel in der ersten Runde gegen Chris Dobey (Freitag, 22 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE), sehen wir uns am 1. Januar in London. Ich zumindest werde da sein.