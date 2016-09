Schwerer Sturz Windsurf-Weltmeister Köster erleidet Kreuzbandriss

Deutschlands Ausnahmesurfer Philip Köster hat sich bei einem Trainingssturz vor der Küste Australiens schwer am rechten Knie verletzt. Er erlitt bei der Landung nach einem rund sechs Meter hohen Sprung einen Kreuzbandriss.

"Ich kann es nicht fassen. Meine Vorbereitung in Australien war perfekt, ich war topfit", sagte Köster nach den ersten Untersuchungen: "Und dann passiert mir so etwas, ausgerechnet in der letzten Trainingseinheit."

Der Traum von einem neuerlichen WM-Triumph zerplatzte durch die Hiobsbotschaft und die folgende Zwangspause bereits vor dem Weltcup vor Sylt (30. September bis 9. Oktober). Als nächstes Event hätte ab dem 19. September der Wettbewerb vor dem dänischen Klitmøller auf dem Plan gestanden - doch nun liegt Köster im Krankenhaus.

Nach dem Unfall hatte er sich direkt in den Flieger nach Hamburg gesetzt, um sich in Behandlung zu begeben. Dabei wurden von den Ärzten auch ein Innenbandanriss und ein Meniskusschaden diagnostiziert. Noch in dieser Woche wird Köster operiert. Anschließend beginnt die Reha.

"Die Saison ist leider gelaufen", sagte Köster, der in der aktuellen Weltcup-Saison nach den Stopps vor Teneriffa und vor seiner Wahlheimat Gran Canaria in der Gesamtwertung auf Rang zwei hinter dem Spanier Victor Fernández Lopez lag: "Jetzt geht es darum, schnell wieder fit zu werden."

Seit Jahren gehört Köster zur Elite der Windsurfer. 2011 wurde er mit 17 Jahren zweitjüngster Weltmeister nach Surf-Ikone Robby Naish.