Sieg gegen Newcastle Manchester City zieht davon

Manchester City hat sein Auswärtsspiel gegen Newcastle United 1:0 (1:0) gewonnen und damit den 20. Spieltag der Premier League komplettiert. Das einzige Tor der Partie erzielte Raheem Sterling in der 31. Minute.

Mit dem Sieg baute das Team den Vorsprung in der Tabelle weiter aus. Der erste Verfolger, Manchester United, war am Vortag knapp einer Blamage entkommen, hatte jedoch Punkte liegen lassen. Der Stadtrivale hat mittlerweile einen Rückstand von 15 Punkten auf den Spitzenreiter.

Das Team von Trainer Pep Guardiola war in beiden Durchgängen die bessere Mannschaft. Die Gäste kontrollierten das Spiel komplett und ließen Newcastle nie wirklich gefährlich werden. Manchester hatte gute Chancen und traf gleich dreimal Aluminium. Trotz deutlicher Überlegenheit sicherte sich das Team die drei Punkte jedoch nur mit minimaler Torausbeute.

Bitter für City: Kapitän Vincent Kompany verletzte sich und musste bereits in der 11. Minute ausgewechselt werden. Den Belgier plagten in den letzten Jahren zahlreiche Verletzungen. Auch in dieser Saison hatte er in einer Vielzahl der Spiele passen müssen.

Newcastle United - Manchester City 0:1 (0:1)

0:1 Sterling (31.)

Newcastle: Elliot - Mbemba (77. Merino), Lascelles, Dummett - Yedlin, Javi Manquillo - Shelvey, Diamé - Murphy, Aarons (71. Atsu) - Joselu (62. D. Gayle)

Manchester: Ederson - Walker, Kompany (11. Gabriel Jesus), Otamendi, Danilo - Fernandinho - De Bruyne, Gündogan - Bernardo Silva (83. L. Sané), Sterling - Agüero (77. Mangala)

Schiedsrichter: Marriner

Gelbe Karte: D. Gayle / -

Zuschauer: 52311