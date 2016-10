Radsport Martin gewinnt WM-Gold im Teamzeitfahren

Tony Martin hat einen perfekten Einstand bei den Rad-Weltmeisterschaften in Doha gefeiert. Der 31-Jährige hatte maßgeblichen Anteil am dritten WM-Gold seiner Etixx-Quick-Step-Mannschaft im Teamzeitfahren. Über den flachen Wüstenkurs war das Team, in dem auch Sprinter Marcel Kittel zum Titel fuhr, in 42:32 Minuten nicht zu schlagen.

Martin und seine Mannschaft, zuletzt 2013 Team-Weltmeister, entthronten den Titelverteidiger BMC aus den USA, der ohne den bei Paris-Tours eingesetzten Olympiasieger Greg van Avermaet antrat. BMC verpasste damit den Titel-Hattrick und hatte elf Sekunden Rückstand auf Etixx-Quick-Step. Bronze ging an die australische Equipe Orica BikeExchange (+37 Sekunden). 17 Mannschaften waren am Start.

Mit dieser Leistung darf sich der dreimalige Einzel-Weltmeister Martin auch gute Chancen für das Einzelrennen am Mittwoch über dieselbe Distanz ausrechnen. Nach einer eher durchwachsenen Saison und lediglich Rang zwölf bei den Olympischen Spielen in Rio dürfte Martin jetzt zu den Gold-Anwärtern gehören.

Bei den Frauen verpasste Trixi Worrack zum Auftakt der WM ihren fünften Titel in Serie. Ihr Canyon-SRAM-Team musste mit der Silbermedaille zufrieden sein. Bei Temperaturen von über 35 Grad sicherte sich das niederländische Boels-Dolman-Team mit der aktuellen Straßen-Weltmeisterin Elizabeth Deignan aus Großbritannien die Weltmeisterschaft. Das Siegerteam (48:41 Minuten) war 48 Sekunden schneller als die Equipe um Worrack. Bronze ging an Cervelo-Bigla (50:38).