Radsport Dopingermittlungen gegen Wiggins eingestellt

Er gewann die Tour de France, olympisches Gold auf der Bahn und der Straße, er wurde von der Queen zum Ritter geschlagen: Der britische Radsportstar Bradley Wiggins atmet auf, er muss keine Konsequenzen wegen eines möglichen Dopingverstoßes fürchten. Wie die britische Anti-Doping-Agentur UKAD mitteilte, stellte sie die Untersuchungen gegen den fünfmaligen Olympiasieger und sein ehemaliges Team Sky ergebnislos ein.

"Wir sind froh, dass die UKAD ihre Untersuchung abgeschlossen hat", teilte Sky mit: "Wir haben immer gesagt, dass wir nichts falsch gemacht haben, und wir haben im vergangenen Jahr voll mit der UKAD kooperiert." Im Zentrum der im September 2016 begonnenen Ermittlungen stand eine Medikamentenlieferung aus dem Jahr 2011 an den damaligen Sky-Kapitän Wiggins, in der britischen Presse als "mystery package" bekannt. Der inzwischen zurückgetretene Toursieger von 2012 hatte die ominöse Sendung vor knapp sechs Jahren am letzten Tag des Critérium du Dauphiné erhalten.

Angeblich soll sie das im Wettkampf verbotene Glucocorticoid Triamcinolon, laut Sky jedoch nur den im Sport erlaubten Hustenlöser Fluimucil, enthalten haben. "Die UKAD konnte den Inhalt des Päckchens nicht definitiv bestätigen. Wahrscheinlich wird dies wohl auch nicht mehr möglich sein", teilte die Dopingbehörde mit.

Ein Grund dafür sei das "Fehlen von medizinischen Aufzeichnungen", weshalb die UKAD alle im Sport tätigen Mediziner daran erinnerte, "die Richtlinien der medizinischen Aufzeichnung sicherzustellen". Die UKAD hatte insgesamt 37 Beteiligte (Fahrer, Mediziner, Betreuer) des britischen Radsportverbands und des Teams Sky befragt.