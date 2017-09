Radsport Sagan schreibt WM-Geschichte

Der Slowake Peter Sagan hat bei der Rad-WM im norwegischen Bergen zum dritten Mal in Folge das Straßenrennen der Männer gewonnen. Das war zuvor noch keinem anderen Fahrer gelungen. Sagan setzte sich nach 267,5 Kilometern im Sprint knapp vor dem Norweger Alexander Kristoff durch. Der Australier Michael Matthews belegte Platz drei.

Dabei hatte Sagan in den vergangenen Tagen über Halsschmerzen geklagt und war erst am Freitag angereist. Trotzdem sicherte er sich erneut das Regenbogen-Trikot. Die deutsche Mannschaft verpasste eine Top-Platzierung, auch weil der eingeplante Kapitän John Degenkolb krankheitsbedingt hatte absagen müssen.

Kristoff verpasste einen Heimsieg vor den Tausenden norwegischen Fans an der Strecke nur knapp. Er hatte den Sprint aus einer etwa 25-köpfigen Gruppe eröffnet. Sagan blieb aber an seinem Hinterrad, ging im richtigen Moment in den Wind und konnte Kristoff noch überholen.