Der Ausstieg des Medienunternehmens Sky trifft den Radsport mit einer Wucht wie einen Fahrer ein Sturz auf der Zielgeraden bei 70 km/h. Was die genauen Unfallfolgen sein werden, ist jetzt noch schwer abzuschätzen. Zu sehr hat Sky den Radsport im vergangenen Jahrzehnt geprägt - im Positiven wie im Negativen. Und zu sehr hängt der Erfolg eines Radsportteams vom Sponsor ab.

Am Mittwochmorgen kündigte Sky per Mitteilung seinen Rückzug aus dem Radsport an. Sky ist nicht nur Sponsor, sondern auch Eigentümer des gleichnamigen Teams, das den Radsport in den vergangenen Jahren wie kaum ein anderes in seiner Geschichte dominiert hat: In sechs der vergangenen sieben Jahre hat ein Sky-Fahrer die Tour de France gewonnen, viermal hieß der Sieger Chris Froome.

Die Fahrer sollen am Dienstagabend beim Abendessen von dem Rückzug erfahren haben. Das Team befindet sich derzeit im Trainingslager auf Mallorca und bereitet sich auf die neue Saison vor, die letzte in der aktuellen Konstellation.

Über die Gründe für das Aus wird viel spekuliert. In der offiziellen Mitteilung heißt es, das Unternehmen wolle ein neues Kapitel in seiner Entwicklung aufschlagen. "Wir werden unseren Fokus auf andere Initiativen richten", sagte Unternehmenschef Jeremy Darroch. Vermutlich hängt die Entscheidung mit der Übernahme von Sky durch das US-Unternehmen Comcast im Herbst zusammen. Die Entscheidungen treffen nun andere - und für den Radsport ist kein Geld mehr eingeplant.

In zehn Jahren zur Radsport-Macht

Sky war vor zehn Jahren in den Radsport eingestiegen. Das Ziel: Zum ersten Mal mit einem britischen Fahrer die Tour de France zu gewinnen. Das Unternehmen investierte insgesamt eine dreistellige Millionensumme und wurde innerhalb weniger Jahre zum erfolgreichsten Team des Sports. Als dann 2012 mit Bradley Wiggins tatsächlich ein Brite die Frankreichrundfahrt gewann, war das erst der Anfang.

Irgendwann wurde die Dominanz von Sky so groß, dass sogar Regeln geändert wurden. Die Mannschaftsstärke bei großen Rundfahrten und Eintagesrennen wurde von neun auf acht Fahrer reduziert. Es wurden verstärkt kurze, besonders schwere Bergetappen in die Rundfahrten eingebaut, um die Rennen für Sky schwerer kontrollierbar zu machen. Gebracht hat es wenig.

In diesem Jahr gewann Sky erneut die Tour und mit dem Giro d'Italia auch noch die zweitwichtigste Rundfahrt des Jahres. Zuletzt wurde sogar über eine Gehaltsobergrenze diskutiert, um die Dominanz von Sky einzudämmen.

So dominant Sky sportlich auftrat, so umstritten ist das Team. Immer wieder gab es Dopingvorwürfe gegen den Rennstall, unter anderem wegen einer dubiosen Medikamentenlieferung an Wiggins 2011 und einer positiven Dopingprobe von Froome 2017. Das ist womöglich auch einer der Gründe für den Rückzug - auch wenn das offiziell dementiert wird.

Die Zukunft ist unklar

Der Rückzug von Sky soll für die Mannschaft noch nicht das Ende sein. "Das Team ist offen für die Zukunft und die Zusammenarbeit mit einem neuen Partner", sagte Teamchef Dave Brailsford. "Wir sind noch nicht fertig." Bis zur Tour de France 2019 wolle man Klarheit über die Zukunft haben, teilte das Team in einem offenen Brief an die Fans mit.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Suche erfolgreich sein wird. Sky hat viele der Topfahrer langfristig an sich gebunden, sportlicher Erfolg wäre für einen neuen Geldgeber fast garantiert. Unwahrscheinlich ist aber, dass ein neuer Sponsor eine ähnlich hohe Summe wie Sky investieren kann und will, es sollen jährlich etwa 40 Millionen Euro sein.

In diesem Jahr hatten mit Quick-Step und BMC bereits zwei andere große Teams Probleme bei der Suche nach neuen Gelbgebern und verloren wichtige Fahrer. Die Machtverhältnisse im Radsport könnten sich damit demnächst grundlegend verschieben.

Sponsoren sind im Radsport so eng mit Erfolg verknüpft wie in kaum einer anderen Sportart. Und so sorgt die Entscheidung eines Unternehmens nun dafür, dass plötzlich eine ganze Sportart vor dem Umbruch steht.