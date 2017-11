Nach Auftaktniederlage Rafael Nadal steigt bei ATP Finals aus

Dominic Thiem konnte vor allem auf Sand überzeugen, doch Rafael Nadal war in den Finals von Barcelona und Madrid zu stark, auch im Halbfinale der French Open scheiterte Thiem an Nadal. Zuletzt zeigte seine Formkurve allerdings nach unten. In Montreal und Cincinnati verlor der Österreicher jeweils in der ersten Runde, in Shanghai und Paris war bereits in der zweiten Runde Schluss. Thiems Chancen auf den Titel sind gering.