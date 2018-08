Der ehemalige Weltmeister Raphael Holzdeppe ist bei der Heim-EM in Berlin in der Stabhochsprung-Qualifikation ausgeschieden. Der 28-Jährige scheiterte dreimal an seiner Einstiegshöhe von 5,51 Meter und blieb ohne gültigen Versuch.

Für die Teilnahme am Endkampf hätte Holzdeppe 5,66 Meter überspringen müssen oder unter den besten zwölf Startern der Qualifikation landen.

Das dritte Drama in Folge

Es ist bereits das dritte Freiluft-Großereignis in Serie, bei dem Holzdeppe früh ausschied. Bei Olympia in Rio scheiterte er ebenfalls in der Qualifikation, bei der WM im vergangenen Jahr blieb er im Finale ohne gültigen Versuch.

2013 hatte Holzdeppe den Titel bei den Weltmeisterschaften in Moskau gewonnen, zwei Jahre später wurde er in Peking Zweiter. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London sicherte er sich die Bronzemedaille.