Basketball-Star Ray Allen beendet seine Karriere

Basketballprofi Ray Allen hat seine erfolgreiche Karriere beendet. In einem Brief an sich selbst schrieb der 41-Jährige auf der Internetplattform "The Players' Tribune" an sein 13 Jahre altes Ich und reflektierte seine Laufbahn. "Ich schreibe Dir das als Mann, der komplett mit sich in Frieden ist", schrieb Allen.

Allen, der als sicherer Dreierschütze bekannt war, spielte bis 2014 in der NBA, gewann 2008 mit den Boston Celtics und 2013 mit den Miami Heat den Titel. Die folgenden beiden Spielzeiten setzte er aus, es gab immer wieder Gerüchte um ein mögliches Comeback. Insgesamt wurde Allen zehnmal für das All-Star-Spiel nominiert und holte 2000 mit dem US-TeamOlympia-Gold.

"Basketball wird dich weit über den Schulhof hinaus bringen", schrieb der Shooting Guard in seinem Brief: "Du wirst mehr als nur ein Basketballspieler werden. Du wirst in Filmen mitspielen. Du wirst die Welt bereisen. Du wirst ein Ehemann und der Vater von fünf fantastischen Kindern."