Reaktionen zu McLaren-Report Beispiellos, erschütternd, perfide

Das russische Parlamentsmitglied Dimitri Swischtschew hat den Abschlussbericht des Sonderermittlers Richard McLaren zu staatlich gelenktem Doping in Russland scharf kritisiert. "Das ist das, was wir erwartet haben. Da ist nichts Neues dran, nur gegenstandslose Beschuldigungen gegen uns alle. Wenn du Russe bist, wirst Du für jede einzelne Sünde angeklagt", sagte Swischtschew, der auch Präsident des russischen Curling-Verbandes ist, der Nachrichtenagentur Ria Novosti.

Zudem wurden aus Moskau Russland konkrete Beweise von McLaren gefordert. "Es ist immer sehr einfach, Schuldige und Unschuldige in einen Topf zu werfen", sagte die neue Aufsichtsratsvorsitzende der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada, Jelena Issinbajewa. "Ich bezweifle, dass uns konkrete Beweise für eine Schuld gezeigt werden können, wenn wir darum bitten", sagte die Stabhochsprung-Olympiasiegerin.

Der kanadische Sonderermittler McLaren hatte in London seinen Abschlussbericht vorgelegt. Demnach haben zwischen 2011 und 2015 mehr als 1000 russische Athleten in 30 Sportarten von einem staatlich gelenkten Doping-System profitiert, bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi sollen zwölf russische Medaillengewinner gedopt gewesen sein.

Andrea Gotzmann, die Vorstandsvorsitzende der Nationalen Anti Doping Agentur (Nada), reagierte bestürzt auf den Report. "Die neuen Fakten des Abschlussberichtes machen uns sprachlos", so Gotzmann. "Die Details über systematisches, organisiertes und perfides Doping im russischen Sport sind erschütternd. Athletinnen und Athleten wurden in ein menschenverachtendes, staatliches System eingebunden." Sie forderte "Konsequenzen für die namentlich genannten Personen und Institutionen".

Auch Michael Vesper, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), reagierte schockiert. "Die Vorwürfe aus dem ersten Bericht im Sommer waren heftig, aber das heute ist der Hammer", sagte Vesper: "Das ist ein Angriff auf die Integrität des Weltsports, die dieser durch konsequentes Handeln abwehren muss."

Die Sportausschuss-Vorsitzende Dagmar Freitag forderte: "Russland darf nun so lange nicht an Welt- und Europameisterschaft und Olympischen Spielen teilnehmen, bis das russische Sportsystem überprüfbar einer glaubwürdigen Reform unterzogen worden ist." IOC-Präsident Thomas Bach müsse "endgültig seiner Verantwortung gerecht werden und eine klare Haltung zeigen. Bislang ist er bestenfalls durch Worte aufgefallen, die Taten hat er delegiert an die Fachverbände", sagte Freitag.

Clemens Prokop, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV), fordert den kompletten Ausschluss Russlands von internationalen Meisterschaften. "Die Konsequenz kann nur sein, dass der russische Sport bis zu einer glaubwürdigen Veränderung der Situation von allen internationalen Meisterschaften und Olympischen Spielen ausgeschlossen wird", sagte Prokop.

Als eine der ersten Organisationen reagierte das Internationale Paralympische Komitee (IPC) auf den Bericht. "Die Ergebnisse sind beispiellos und erstaunlich. Es ist ein Schlag direkt ins Herz der Integrität und Ethik des Sports", schrieb das IPC: "Wir stimmen voll und ganz mit Professor McLaren überein, dass das beste Vorgehen darin besteht, das gebrochene und kompromittierte Anti-Doping-System in Russland zu beheben."

Das IPC hatte Russland von den Paralympics in Rio ausgeschlossen und damit strikter reagiert als das Internationale Olympische Komitee, das auf einen kompletten Bann gegen russische Athleten während der Olympischen Spiele verzichtet hatte.