Er war der Mann für Spaß und Spektakel. Eine Mischung aus Teddybär und Truck. Die Tageszeitung "Boston Globe" bezeichnete Rob Gronkowski als "Football-Volksheld". Zumindest für die eigenen Fans und Mitspieler ist der Tight End der New England Patriots das gewesen. "Ich habe so viele Pässe zu ihm geworfen - auf ihn konntest du dich immer verlassen. In den wichtigsten Augenblicken ist er einfach da", sagt Quarterback Tom Brady.

Für die Gegner hingegen war dieser Robert Paxton Gronkowski, den alle nur "Gronk" nennen, oft wie ein nicht zu stoppender Güterzug. Wer sich ihm auf dem Football-Feld in den Weg stellte, wurde einfach überrollt. Und deshalb werden 31 Teams der NFL nun erleichtert sein, denn Güterzug Gronk ist an seiner Endhaltestelle angekommen. Auf Instagram gab der 29-Jährige bekannt, seine NFL-Karriere nach neun Jahren zu beenden.

Die Patriots müssen somit ohne einen ihren besten Offensivspieler auskommen. Der Liga geht ein Akteur verloren, wie es ihn in dieser Kompaktheit noch nicht gegeben hat. Ein Profi mit Profil. Jemand, der Erfolg und Entertainment vereinte. Der hart spielte und noch härter feierte. Und der bei allem immer lächelte und für jede Menge Quatsch zu haben war.

Mit einem Hechtsprung brachte er New England dem Super Bowl nahe

Letzteres wurde bereits deutlich, als die Patriots Gronkowski bei der Talentauswahl Draft 2010 verpflichteten. Der namenlose Neue bildete mit seinen vier Brüdern einen Kreis und tanzte vor Freude ausgelassen. Patriots Wide Receiver Wes Welker rief daraufhin umgehend bei Brady an: "Hast du gesehen, wen wir gerade bekommen haben? Genau diese Einstellung brauchen wir."

Es sollten in den kommenden Jahren viele Tänze folgen. Und es gab mit "Gronk" reichlich zu feiern. Dreimal gewann New England in seiner Ära den Super Bowl. Anfang Februar fing er im Endspiel gegen die Los Angeles Rams beim Stand von 3:3 im Schlussviertel trotz dreier Gegenspieler mit einem Hechtsprung einen 29-Yard-Pass von Brady und brachte die Patriots dadurch bis kurz vor die gegnerische Endzone. Es war die entscheidende Szene vor dem einzigen Touchdown. Und es war, wie sich nun herausstellt, die letzte Aktion seiner Karriere.

"Rob wird bei den Patriots eine unauslöschbare Marke hinterlassen - als einer der Besten und Komplettesten, die je auf seiner Position gespielt haben", sagt Trainer Bill Belichick.

Wide Receiver Julian Edelman beschreibt Gronkowski als "Biest, das immer volle Pulle geht und Spaß hat", Brady nennt ihn "einen physischen Freak." Mit seinen imposanten Maßen von 2,02 Meter und 122 Kilogramm war der Mann mit der Rückennummer 87 einfach zu groß, zu stark und zu gut, um sich von irgendeinem Gegner aufhalten zu lassen.

Den gleich schweren Linebackern lief Gronkowski mit seinem Antritt einfach davon. Die kleineren und leichteren Safeties konnten seinem Tempo zwar folgen, waren ihm aber körperlich unterlegen. "Ihn zu stoppen, schaffst du nie mit nur einem Spieler. Es sei denn, dieser eine Spieler ist King Kong", sagte der frühere Trainer der New York Jets und von Buffalo, Rex Ryan.

Eine Karriere im Wrestling scheint nun möglich

Gronkowksi konnte nicht nur zuverlässig Footballs fangen und Gegenspieler auf sich ziehen, sondern auch exzellent blocken. So schuf er im Laufspiel Räume für die Runningbacks. Einen Tight End, der diese Qualitäten vereint, hatte die NFL noch nicht gesehen. "Für mich war er in den vergangenen fünf, sechs Jahren der kompletteste Tight End der NFL", sagt Tony Gonzalez. Er spielte 17 Jahre in der Liga und gilt selbst als Maßstab auf der Tight End-Position.

Allerdings hat Gronkowski aufgrund seiner Spielweise körperlich viel einstecken müssen. Er hatte in zehn Jahren neun Operationen. Rücken, Unterarm, Knie, Knöchel - alles war mal kaputt. Hinzu kamen Gehirnerschütterung und Lungenquetschung. Aufgrund der Verletzungen verpasste Gronkowski 33 Partien. Das sind zwei NFL-Spielzeiten.

Nach dem letzten Super-Bowl-Sieg sah er nicht wie ein Sieger aus, sondern eher wie ein Verlierer. Gronkowski humpelte Richtung Kabine. Sein Oberschenkel war komplett geschwollen. Trotz der Schmerzen hatte er keinen Spielzug verpasst. "Football macht Spaß, wenn du dich gut fühlst. Aber wenn du dich nicht gut fühlst, ist es schrecklich", hatte er oft betont. Nun sind Spaß und Schrecken vorbei.

Wie es weitergeht, ist offen. Hollywood, TV-Experte, Werbung - Gronkowski stehen viele Türen offen. Selbst eine Wrestling-Karriere scheint möglich. Vor zwei Jahren hatte er bereits bei Wrestlemania einen Kurzauftritt an der Seite von Mojo Rawley. Sein Agent betonte am Montag gar, dass er "nicht geschockt" wäre, wenn Gronkowski im Falle einer schwachen Patriots-Saison sowie eines Anrufes von Tom Brady in die NFL zurückkehren würde. Vielleicht steht der "Gronk"-Zug also nur vorübergehend auf einem Abstellgleis.