Robert Hartings Abschied Der letzte Schrei

"Ich freue mich, dass es mit dem letzten Satz nochmal so gut geklappt hat", sagte Robert Harting, nachdem er zum letzten Mal als aktiver Sportler in den Ring gestiegen war. Auf starke 64,95 Meter brachte er es bei seinem letzten Wurf, Platz zwei beim Internationalen Stadionfest Berlin (ISTAF) - nur knapp vorbei am Sieg. Doch seien es sowieso nicht die sportlichen Erfolge, an die Harting am liebsten zurückdenke, wenn er auf seine Karriere blicke. Dass er es geschafft habe, "Werte ins System einzutragen", sei, was ihn in seiner 19 Jahre andauernden Karriere besonders stolz gemacht habe.

Der 33-Jährige befand sich bereits seit mehreren Monaten auf Abschiedstour. Der dreimalige Weltmeister hat seine besten Zeiten längst hinter sich, belegte bei der Heim-EM im August nur Rang sechs - und wurde doch von 37.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion lautstark gefeiert.

Für diesen letzten Titelkampf seiner Karriere hatte der Berliner sich gequält, noch im Januar hatten Ärzte einen Sehnenriss im Knie festgestellt. "Meine Sehne zwickt jetzt nur noch ein bisschen. Das Knie arbeitet trotzdem nicht richtig gut, weil der Körper es eben noch ausgeschaltet hat", sagte Harting vor einigen Wochen: "Aber ich fühle mich gut, ich bin jung, gefragt, umstritten und beliebt zugleich."

Gefragt, umstritten und beliebt zugleich - damit hat Harting sich selbst sehr gut beschrieben. Er war nicht nur der erfolgreichste deutsche Leichtathlet des vergangenen Jahrzehnts, er war auch ein streitbarer Sportler, stets angriffslustig, stets ansprechbar - auch und vor allem bei kontroversen Themen. Die nationale Sportförderung nahm er sich ebenso vor wie den internationalen Anti-Doping-Kampf. "Die Lücke, die Robert Harting hinterlässt, ist schwer zu schließen", findet nicht nur Kugelstoßer David Storl.

Olympiasieger, Lichtgestalt, Comic-Star Der letzte Schrei: Einmal brüllte Robert Harting seinem Diskurs noch hinterher. Das Internationale Stadionfest (ISTAF) im Berliner Olympiastadion war der letzte Wettbewerb in der erfolgreichen Karriere des Sportlers. Im Berliner Olympiastadion hatte vor neun Jahren alles begonnen: Harting gewann seine erste Weltmeisterschaft 2009 in Berlin. 69,43 Meter waren dazu nötig. Der Schrei, das zerrissene Trikot - all das nahm damals im Olympiastadion seinen Anfang. Auch dem damaligen WM-Maskottchens Berlino verhalf Harting zu überregionaler Berühmtheit. 2011 konnte der der gebürtige Cottbuser seinen WM-Titel in Daegu (Südkorea) verteidigen. Harting warf die Scheibe auf 68,97 Meter. Das erste Mal Europameister wurde Harting 2012 - mit 28 Jahren und einer Weite von 68,30 Metern. Wenige Wochen später krönte er seine Erfolgsserie mit dem Olympiasieg. 68,27 Meter weit warf er den Diskus in London. Klar, dass da auch wieder das Trikot dran glauben musste. Auf seiner Ehrenrunde im Londoner Olympiastadion versuchte sich der extrovertierte Harting gar als Hürdenläufer. 2013 kam in Moskau WM-Gold Nummer drei dazu. Auch das der dritte Streich: 2014 wurde Harting zum dritten Mal in Folge zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt. Für die Wahl zum Welt-Leichtathleten des Jahres hatte er zuvor "offiziell um Abwahl" gebeten - weil auch Doping-Sünder Justin Gatlin nominiert war. Vier Jahre nach seinem Triumph von London ging Harting später leer aus. Er wurde durch einen Hexenschuss geschwächt, den er sich beim dem Versuch zugezogen hatte, die Nachttischlampe mit dem Fuß auszumachen. Mit Schmerzen gelang Harting nach zwei Fehlversuchen nur eine Weite von 62,21 Metern - für die Top Zwölf war das zu wenig. Stattdessen zog Hartings jüngerer Bruder Christoph ins Finale von Rio ein - und warf den Diskus mit 68,37 Metern zu Gold. Neun Jahre nach seinem WM-Triumph schloss sich schon im August in Berlin ein Kreis für den 33-Jährigen. Er, dessen beste Zeit schon eine Weile vorbei ist, war das Gesicht der EM 2018. Seine Fans kamen mit T-Shirts und Bannern, um sich von Harting zu verabschieden. Im EM-Finale reichte es dann allerdings nur zu Platz sechs. Am Ende seines letzten Titelkampfs fehlten ihm 81 Zentimeter zu einer Medaille. Mit seinen 64,33 Metern lag Harting zwischendurch sogar auf Silberkurs, weshalb er mit seinem "Leistungssportlerherz" auch "ein bisschen hin- und hergerissen" war, wie er sagte. Lichtgestalt und Comic-Held: Während der EM wurde "Der Harting" an neun Abenden als XXL-Athlet auf die Fassade des Upper-West-Hochhauses in der Berliner City projiziert. Als Zeichnung mit Entenschnabel hilft er im aktuellen Micky-Maus-Magazin dabei, Donald Duck für den Zehnkampf fit zu machen. Nun verabschiedet sich Harting als Aktiver vom Sport - und auch von seinen Fans, die zahlreich gekommen waren.

Und nun also der allerletzte Wurf im Olympiastadion. Beim ISTAF war alles auf den Abschied des Olympiasiegers zugeschnitten, goldene Startnummer inklusive. Dort, wo für ihn vor neun Jahren mit dem ersten von drei WM-Titeln alles begonnen hatte, wo er erstmals sein Trikot zerriss, wo er sich Maskottchen Berlino kurzerhand über die Schulter geworfen hatte, dort sollte sich "Der Harting", wie er in den sozialen Netzwerken firmiert, für immer aus dem Ring verabschieden. Für Immer?

Ein Comeback hatte Harting schon früh ausgeschlossen: "Ganz sicher: Das wird nicht passieren!" Tatsächlich hat Harting noch viel vor. Zwar habe er nicht mehr so viele Aufgaben in seinem Leben, dafür aber größere: "Also: eine Familie gründen. Kinder groß ziehen. Für die Eltern da sein, wenn sie mich brauchen. Einen Job finden, der meine Leidenschaft berührt", zählte Harting auf, der im kommenden Jahr seinen Abschluss in Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation machen möchte. "Das sind vier Sachen, und für jede habe ich ungefähr 15 Jahre Zeit. Grob gesagt. Da bin ich dann irgendwas über 90."

Vermutlich wird er auch weiter den Finger in die Wunden des Sportsystems legen. Nach Abschiedsworten gefragt sagte er nach der EM: "Der Leichtathletik wünsche ich die richtigen Entscheidungen. Vielen Dank. Lassen Sie von sich hören. Ich bin immer zum Diskutieren bereit."