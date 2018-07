Christoph Harting hat bei den 118. Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Nürnberg mit 66,98 Metern seinen zweiten nationalen Titel nach 2015 gewonnen - für die EM in Berlin (6. bis 12. August) war er bereits qualifiziert. Sein Bruder, der mehrfache Welt- und Europameister Robert Harting, sicherte sich mit 63,92 Metern hinter dem Olympia-Dritten Daniel Jasinski (64,82) Bronze. Um die EM-Teilnahme muss der ältere Harting-Bruder aber noch bangen.

"Das Trainerteam hat Daniel Jasinski und Robert Harting zur Nominierung vorgeschlagen. Die finale Entscheidung fällt am Montag", sagte Idriss Gonschinska, Leitender Direktor Sport des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV). Dann tagt der Bundesausschuss Leistungssport des DLV. Am Mittwoch soll das DLV-Team für Berlin verkündet werden. Insgesamt hatten im Vorfeld neben Christoph Harting vier Werfer die Norm in der Saison (64 Meter) bereits erfüllt - sie kämpfen um noch zwei verbliebene Plätze.

Für den 33-jährigen Robert Harting wäre die Heim-EM der perfekte Abschluss seiner Karriere. Er hatte angekündigt, in diesem Jahr vom aktiven Sport zurücktreten zu wollen. Der Olympiasieger von 2012 ist in seiner Abschiedssaison durch eine angerissene Sehne gehandicapt.

Ergebnisse der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften 2018:

Disziplin Gold Silber Bronze 100 Meter

Männer Kevin Kranz

(10,28 s) Julian Reus

(10,32 s) Lucas Jakubczyk

(10,37 s) 100 Meter

Frauen Gina Lückenkemper

(11,15 s) Lisa Marie Kwayie

(11,33 s) Rebekka Haase

(11,42 s) 110 Meter Hürden

Männer Gregor Traber

(13,37 s) Erik Balnuweit

(13,52 s) Maximilian Beyer

(13,77 s) 100 Meter Hürden

Frauen Pamela Dutkiewicz

(12,69 s) Ricarda Lobe

(13,06 s) Franziska Hofmann

(13,10 s) Marathon

Männer Tom Gröschel

(2:15:20 h) Sebastian Reinwand

(2:15:27 h) Marcus Schöfisch

(2:15:59 h) Marathon

Frauen Fabienne Amrhein

(2:32:35 h) Isbael Leibfried

(2:41:40 h) Regina Högl

(2:45:56 h) Stabhochsprung

Männer Bo Kanda Lita Baehre

(5,50 m) Torben Laidig

(5,40 m) Jakob Köhler-Baumann und Daniel Clemens

(5,40 m) Hochsprung

Frauen Marie-Laurence Jungfleisch

(1,87 m) Imke Onnen

(1,84 m) Katarina Mögenburg

(1,80 m) Weitsprung

Männer Fabian Heinle

(8,04 m) Maximilian Entholzner

(7,72 m) Ituah Enahoro

(7,68 m) Dreisprung

Frauen Neele Eckhardt

(14,21 m) Kirstin Gierisch

(14,15 m) Jessie Maduka

(13,74 m) Kugelstoßen

Männer David Storl

(21,26 m) Patrick Müller

(19,49 m) Tobias Dahm

(19,38 m) Kugelstoßen

Frauen Christina Schwanitz

(20,06 m) Alina Kenzel

(18,21 m) Sara Gambetta

(17,79 m) Diskuswurf

Männer Christoph Harting

(66,98 m) Daniel Jasinski

(64,82 m) Robert Harting

(63,92 m) Speerwurf

Frauen Christin Hussong

(63,54 m) Katharina Molitor

(56,75 m) Christina Kiffe

(54,45 m)