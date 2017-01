Federer-Comeback in Australien Das vielleicht letzte Mal

Da war er wieder. Dieser Moment, in dem aus einem normalen Spiel ein besonderes wird. Ein Moment, in dem der geneigte Tennis-Fan vor Begeisterung vom Sofa aufspringen will, weil er seinen Augen kaum traut. Es ist der Augenblick, als Roger Federer nach über sechsmonatiger Verletzungspause auf den Platz zurückkehrt.

In seiner ersten Partie gegen Daniel Evans beim Hopman-Cup vor zwei Wochen in Perth zeigte der Schweizer all das, was zuletzt auf der Tour häufig vermisst wurde: unberechenbare Angriffsschläge, gefühlvolle Volleys und ein sogenannter "Slam Dunk"-Schmetterball, den Pete Sampras in seinen Glanzzeiten nicht besser hätte spielen können.

In 62 Minuten besiegte der Rückkehrer seinen britischen Gegner problemlos, als hätte es die Zwangspause nach einer komplizierten Knieverletzung nie gegeben. Mit einer schnellen Rückkehr in die Spitze ist zwar nicht zu rechnen, dennoch sind neben Federers zahlreichen Fans aus aller Welt auch die Veranstalter der Turniere froh, dass der 35-Jährige wieder Tennis spielt. Allein 8000 Fans pilgerten ins Stadion, als Federer vor dem Hopman-Cup auf dem Center Court trainierte. Niemand mobilisiert die Massen so wie er.

Großes Ziel rückt in immer weitere Ferne

Dem amtierenden Wimbledonsieger Andy Murray, der im vergangenen Jahr erstmals die Führung in der Weltrangliste übernommen hatte, fliegen die Sympathien ebenso wenig zu wie Novak Djokovic und Rafael Nadal. Doch das allein ist nicht der Grund, warum Federer trainierte, "als ob er allen etwas schuldig wäre", wie sein Fitnesscoach Pierre Paganini kürzlich in einem Interview sagte. Er ist trotz seines Alters immer noch hungrig und weiß, dass das große Ziel, der erneute und 18. Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier, in immer weitere Ferne rückt.

Federer hat in seiner Karriere mehr als 1300 Matches bestritten, 88 Turniere auf der ATP-Tour gewonnen und 302 Wochen an der Spitze der Weltrangliste gestanden. Doch in den vergangenen Jahren scheiterte er in den großen Finals immer wieder an Djokovic. Zuletzt musste er mit ansehen, wie auch Murray, gegen den er die vergangenen fünf Partien allesamt gewann, immer stärker wurde. Spieler wie Nadal, Stan Wawrinka, Milos Raonic und Kei Nishikori sind zusätzliche Kandidaten auf den Sieg bei einem Major. Doch liegt genau darin seine große Chance?

Zum ersten Mal seit seinem Premierensieg in Wimbledon 2003 sind die Erwartungen vor einem Großereignis gedämpft. Der Schweizer ist bei den Australian Open (16.-29. Januar, Liveticker SPIEGEL ONLINE) nur an Position 17 gesetzt und trifft am Montag auf den Österreicher Jürgen Melzer. Zuletzt war Federer 2002 bei den US Open außerhalb der Top 10 gesetzt. Bei einem frühzeitigen Ausscheiden könnte er wegen seines Halbfinal-Einzugs 2016 sogar noch weiter zurückfallen, da er die Punkte aus dem Vorjahr verteidigen muss. Doch der vierfache Weltsportler des Jahres bestreitet das Turnier in Melbourne als Außenseiter. Matches gegen Spieler, die vor ihm platziert sind, kann er womöglich ohne Druck angehen.

Dass Federer immer noch für geniale Momente sorgen kann, zeigten nicht zuletzt seine Leistungen beim Hopman-Cup. Gegen Alexander Zverev unterlag er zwar nach 2:34 Stunden, demonstrierte den Zuschauern dabei aber sein ganzes spielerisches Können. Richard Gasquet, dem einstigen Wunderkind der Franzosen, ließ er in nur 56 Minuten nicht den Hauch einer Chance. Einmal mehr wurde allerdings deutlich, dass der Aufschlag immer mehr zum entscheidenden Element in seinem Spiel wird. Mittlerweile ist er auf eine hohe Quote bei ersten Aufschlägen angewiesen. Seine Gegner werden dann zumeist in die Defensive gedrängt, sodass Federer weiter Druck erzeugen und einen schnellen Punktgewinn erzwingen kann. Gelingt das nicht, wird Federer in lange Ballwechsel verwickelt. Diese dürften ihm heute größere Probleme bereiten als noch vor einem Jahr.

Dass sich die Konkurrenz bei den Turnieren in Doha, Brisbane und Chennai noch nicht in Best-Form präsentierte, dürfte ihm Mut machen. Selbst Djokovic, der Murrays Siegesserie beendete, musste auf dem Weg ins Endspiel Matchbälle abwehren. Federer kehrt voller Tatendrang auf die Tennisplätze zurück, nachdem er im Sommer den Traum vom Olympischen Gold endgültig begraben musste. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Schweizer seine Karriere nach dieser Saison beenden wird, auch wenn er zuletzt immer wieder betont hatte, dass er sich damit momentan nicht auseinandersetze. Es ist wohl seine letzte Möglichkeit, noch einmal große Titel zu gewinnen, um sich einen noch schöneren Abgang zu verschaffen.

Ein Großer, dem das bereits gelungen ist, war Pete Sampras. Der US-Amerikaner beendete 2002 seine Karriere nach einem Final-Sieg bei den US Open gegen Landsmann Andre Agassi. Ein ähnliches Szenario dürfte wohl auch Federer gefallen.