Klarer Sieg gegen Zverev Federer triumphiert zum neunten Mal in Halle

Alexander Zverev hat seinen zweiten Heimsieg nach dem Triumph in München im Mai deutlich verpasst. Der 20-Jährige unterlag im Endspiel des Rasenturniers in Halle dem Schweizer Rekordsieger Roger Federer nach nur 52 Minuten 1:6, 3:6. Für Federer war es bereits der neunte Titel bei der 25. Auflage der Gerry Weber Open.

Federer dominierte die Partie in jeder Phase und holte sich die ersten sieben Punkte der Partie. Anschließend überzeugte der 35-Jährige vor allem mit seinen Stopp-Bällen, mit denen er seinen Gegner zur Verzweiflung brachte. Zverev, der durch die Niederlage die Rückkehr in die Top Ten der Weltrangliste verpasste, unterliefen hingegen zahlreiche vermeidbare Fehler. Somit wird er eine Woche vor dem Turnierstart in Wimbledon (3. Juli, Liveticker SPIEGEL ONLINE) auf Platz zwölf geführt. Im vergangenen Jahr hatte Zverev gegen Federer im Halbfinale von Halle gewonnen und anschließend das Endspiel gegen Florian Mayer verloren.

Federer feierte bereits seinen vierten Titel der Saison. Der 18-malige Grand-Slam-Champion hatte bei den Australian Open und den Masters in Indian Wells und Miami triumphiert, ehe er die Sandplatzsaison ausließ, um Kräfte für Wimbledon zu sparen. Im All England Club peilt Federer nun seinen achten Sieg an. Aktuell liegt er gemeinsam mit Pete Sampras und William Renshaw an der Spitze.