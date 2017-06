Roger Federer Die Kunst, schneller zum Punkt zu kommen

Jetzt auch noch die Sache mit den Hobbies. Fußball, Squash und Skifahren - Roger Federer hat entschieden: Die gefährlichen Sportarten müssen warten auf die Zeit nach der Karriere, ein reifer Tribut ans reife Athletenalter.

Den Schweizer Federer dürfte vor allem der Verzicht auf die Skipiste schmerzen, doch der 35-Jährige hätte seit Januar nicht 19 von 20 Partien und drei große Turniere, darunter die Australian Open, gewonnen, wenn er harte Entscheidungen nicht treffen und davon mit einem Lächeln und dem Zusatz "kein Problem" berichten könnte.

So machte er es am Montag in Stuttgart, wo er auf der Anlage des TC Weissenhof am Mittwoch in die Rasensaison einsteigt. Aus der Heimat ist er über die Autobahn nach Stuttgart gekommen, er mag die Strecke, sie ist kurz. Die Pause war ja schon lang genug. "Trainingsweltmeister" nennt sich Federer selbst nach zehn Wochen, in denen er dem Körper wichtige Wettkampfruhe gönnte: "Das Feuer erlischst sonst."

"Nicht irgendwo mitspielen, um jemandem einen Gefallen zu tun"

Auch die French Open ließ er deswegen aus, nicht unbedingt, weil er sowieso wusste, "dass Rafa die Sandplatzsaison zerstört". Der Spanier Nadal nannte Federers Entscheidung, freiwillig eine Pause einzulegen, "riskant". Doch der Plan des Schweizers sieht es vor, dass er "selektiver Turniere spielen muss. Ich will nicht mehr irgendwo mitspielen, um jemandem einen Gefallen zu tun". Und da muss eben auch mal ein Grand Slam auf den Mann mit den unerreichten 18 Grand-Slam-Triumphen verzichten. Zumal Federer den Rasen in Wimbledon dem Sand in Paris schon immer vorgezogen hätte.

Es gehört zu den Grundpfeilern dieser besonderen Karriere, dass Federer immer früh wusste, was ihm und seinem Spiel gut tut. "Antizipation ist meine große Stärke", sagte er in Stuttgart. Das gilt für sein Spiel auf dem schnellen Untergrund ebenso wie für seine Saisonplanung und zum Gesamtphänomen Federer.

Es ist noch nicht so lange her, da begann Federer, sein Sportlerleben neu zu planen, den Erfolg fährt er in diesem Jahr ein, in dem sich die Sportwelt vor ihm verneigt. Federer, der schon immer eher denkender Igel denn rennender Hase war und seine Kräfte wohl dosierte, ging mit Mitte 30, die schwindenden Kräfte vor Augen, plötzlich neue Wege. Er versuchte, im wahrsten Wortsinne noch schneller zum Punkt zu kommen.

Federer spurtet nun wieder häufiger ans Netz, lauert beim zweiten Aufschlag des Gegners schon mal weit vorgerückt auf den Return und streut riskante Stopps ein. Er sucht die frühe Entscheidung - und schont dabei seinen Körper. Im Vergleich zu den drei anderen großen Spielern seiner Zeit - Nadal, Andy Murray, Novak Djokovic - legt er auf dem Court deutlich weniger Meter pro Punkt zurück, wie Studien bewiesen haben.

AP Federer küsst den Siegerpokal der Australian Open

Die Vollendung fand diese Entwicklung, diese Neuerfindung des Roger Federer, im Januar diesen Jahres, als Federer aus einer langen Verletzungspause zurück kehrte. Er sprach davon, "frei im Kopf" zu sein, davon, dass die Mutigen belohnt werden - und gewann dank unablässiger Attacken sein erstes Grand-Slam-Turnier nach zuvor 15 erfolglosen Versuchen.

Angetrieben vom Erfolg in Australien kam Federer richtig ins Rollen. In den Wochen vor seiner Pause besiegte er die beiden French-Open-Finalisten des vergangenen Sonntags mehrmals, in Indian Wells zuletzt Nadal in 68 Minuten und Landsmann Stan Wawrinka in 80 Minuten. "Es ist einfach unglaublich, was in dieser Saison passiert", sagt Federer, bemerkt aber auch: "Das Jahr geht erst richtig los."

Wimbledon ist sein großes Ziel, vor allem dafür ist er diesen ungewöhnlichen Weg einer mehrwöchigen Auszeit gegangen. Nie konnte er so viel auf Gras trainieren, bevor die Rasensaison überhaupt losgeht. Er will weiter offensiv agieren, viele Varianten einstreuen. Er weiß schon, worauf es ankommen wird: "Wie wehrt man Breakbälle ab, wie holt man sie?"

Solange er professionellen Sport betreibt, wird der Tennisspieler Federer nach eigenem Verständnis wohl nie fertig entwickelt sein. "Man muss sich immer umstellen", sagt er. Das gilt für die Plätze ebenso wie für die Karriere. Federer hat "noch große Pläne", was heißt, dass es auch neben dem Platz noch große Herausforderungen zu meistern gibt. Es gilt nicht nur, unnötigen Sportverletzungen aus dem Weg zu gehen. "Der Körper ist kein Problem." Die zuletzt maladen Stellen am Rücken und im Knie halten. Der Rest hat sich ebenfalls gut erholt.

Was bleibt, ist die Sache mit dem Schlaf. Er müsse sehr genau darauf achten, genügend davon zu bekommen, sagt er. Nicht einfach, bei den vielen Verpflichtungen und vier Kindern. Der Schlaf, "das ist das größte Problem", so Federer. Auch das hat er kommen sehen. In diesem Fall hat aber auch die beste Antizipation nicht geholfen.