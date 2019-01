Tennisstar Roger Federer vor Australian Open Der magische 100. Turniersieg

Roger Federer scheut sich nicht, Gefühle öffentlich zur Schau zu tragen. So auch bei einem kürzlich ausgestrahlten Interview mit dem US-Fernsehsender CNN. Als der Schweizer auf die Verdienste seines 2002 bei einem Verkehrsunfall verstorbenen Trainers, Peter Carter, angesprochen wird, fängt Federer an zu weinen.

Mit gebrochener Stimme sagt er: "Ich hoffe, dass er stolz wäre. Ich glaube, er wollte nicht, dass ich ein verschwendetes Talent werde." 17 Jahre nach dem tragischen Tod Carters steht fest, dass der ehemalige südafrikanische Coach allen Grund gehabt hätte, stolz auf seinen einstigen Schützling zu sein.

Federer ist mit 37 Jahren der erfolgreichste Spieler der Tennis-Geschichte. Der Schweizer hat 20 Grand-Slam-Titel gewonnen, führte 310 Wochen die Weltrangliste an und hält zahlreiche Rekorde. Doch einiges deutet darauf hin, dass nicht mehr viele Bestmarken hinzukommen werden.

"Best of Five" wird immer mehr zur Herausforderung

Bei den am Montag beginnenden Australian Open (14.-27. Januar) zählt Federer nach seinen überzeugenden Vorstellungen beim Hopman Cup zwar erneut zum Favoritenkreis. Doch das vergangene Jahr hat Zweifel aufkommen lassen, ob er sein Niveau trotz zahlreicher Turnierpausen halten können wird.

In Wimbledon verspielte er auf seinem geliebten Rasen eine 2:0-Satzführung gegen Kevin Anderson, bei den US Open verlor er im Achtelfinale gegen den australischen Außenseiter John Millman. Der "Best-of-Five-Modus" - es gewinnt, wer drei Sätze für sich entscheidet, das kann aber auch fünf Sätze lang dauern - wird immer mehr zur Herausforderung für den 37-Jährigen. Von Leichtigkeit war nicht mehr viel zu spüren.

Getty Images Roger Federer

Doppelter Abschied in der Schweiz?

Nun befeuern weitere Entscheidungen und Aussagen die Gerüchte, Federer könne nach dieser Saison tatsächlich aufhören. Erstmals seit 2015 plant der Schweizer offenbar, an den French Open teilzunehmen. Jenes Grand-Slam-Turnier, das er in den vergangenen Jahren angesichts fehlender Titelperspektiven stets gemieden hatte. Es könnte auch auf einen Abschied vom Pariser Publikum hindeuten. Ob er wirklich in der französischen Hauptstadt spielen wird, hänge aber vom Saisonverlauf ab, so Federer.

Schon im vergangenen Sommer hatte der Weltranglistendritte zugegeben, das Karriereende sei näher als je zuvor. "Wenn das Gefühl schwindet, die großen Turniere zu gewinnen", so Federer, "muss man aufhören."

In diesem Jahr wartet neben Wimbledon und New York noch ein weiteres Highlight auf Federer: Der von ihm selbst ins Leben gerufene Laver Cup - ein Turnier bei dem die besten Spieler Europas gegen die besten Profis der restlichen Welt antreten - wird im September in Genf ausgetragen. Kurz darauf findet auch das ATP-Turnier in Basel statt, möglicherweise böte sich Federer damit gleich zweimal die Chance, in seiner Heimat Abschied zu nehmen.

Druck dürfte der fünffache Weltsportler des Jahres in seiner womöglich letzten Saison als Profi ohnehin nicht mehr verspüren. Nach mehreren Formkrisen und einer schweren Knieverletzung 2016 hat er ein Comeback gefeiert, das ihm nur die wenigsten zugetraut hätten.

In Melbourne erneut Geschichte schreiben

Nach dem sensationellen Titel in Australien vor zwei Jahren kehrte Federer im vergangenen Jahr als ältester Spieler der Geschichte auf Platz eins der Weltrangliste zurück. Mittlerweile ist er auch alleiniger Rekordhalter beim bedeutendsten Turnier der Welt in Wimbledon. Die Ziele, die er sich immer gesteckt hatte, sind längst erreicht - mit einer Ausnahme.

Trotz all der Spekulationen um ein mögliches Ende, hat Federer immer wieder betont, wie viel ihm ein 100. Turniersieg bedeuten würde. Momentan steht er bei 99. Nur der US-Amerikaner Jimmy Connors konnte im Laufe seiner Karriere mehr als 100 ATP-Titel gewinnen.

Und tatsächlich besteht schon in Australien für Federer die Chance, diese Bestmarke zu erreichen. Der 37-Jährige würde erst in einem möglichen Finale auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic treffen können. Hinter anderen Rivalen stehen teils kleine, teils größere Fragezeichen. Rafael Nadal hat von den vergangenen 18 Hartplatzturnieren verletzungsbedingt nur eines beenden können. Andy Murray verkündete am Freitag unter Tränen sein bevorstehendes Karriereende, Stan Wawrinka ist ebenfalls nicht in der Form, die ihn 2014 in Melbourne zum Titel geführt hatte. Auch Alexander Zverev plagen Verletzungssorgen.

Federer hingegen präsentierte sich in starker Frühform und extrem entspannt. Beste Voraussetzungen für einen Titel in Melbourne. Peter Carter wäre stolz.