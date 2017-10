Ruder-WM Deutscher Achter holt ersten Titel seit 2012

Der Achter des Deutschen Ruderverbands (DRV) hat bei der Weltmeisterschaft in Sarasota Gold gewonnen. Das Flaggschiff des DRV setzte sich vor Gastgeber USA und Italien durch und holte den ersten WM-Titel seit 2011. Seit dem Olympiagold von London 2012 waren die deutschen in der Königsdisziplin des Sports bei großen Titelkämpfen viermal in Folge hinter Großbritannien Zweite geworden. Die Briten waren diesmal bereits im Halbfinale gescheitert.

Am letzten Tag der WM an der Golfküste von Florida schlug das DRV-Boot im Endlauf bei 30 Grad Celsius die Amerikaner um eine halbe Bootslänge. Für den favorisierten deutschen Achter um Schlagmann Hannes Ocik war es der zwölfte Sieg im zwölften Saisonrennen. Der Triumph im Achter blieb allerdings die einzige Medaille für den DRV in den olympischen Bootsklassen. Das ist das schlechteste deutsche Abschneiden bei einer WM seit 1982.