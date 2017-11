Streit über McLaren-Report Russische Anti-Doping-Agentur bleibt suspendiert

Die russische Anti-Doping-Agentur Rusada bleibt suspendiert. Das teilte die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada in Seoul mit. Wegen massiver Verfehlungen war die Rusada im November 2015 als "non-compliant" (nicht regelkonform) erklärt worden.

Die Wada hatte als Voraussetzung für eine Wiederaufnahme unter anderem eine öffentliche Anerkennung des McLaren-Reports, der Russland ein institutionalisiertes Dopingsystem attestierte, sowie den Zugang zu weiteren Dopingproben im Moskauer Labor gefordert.

Die fortbestehende Suspendierung hat Auswirkungen auf die Teilnahme russischer Sportler an den Paralympics in Pyeongchang und den Ausschluss der russischen Leichtathleten. Sowohl das Internationale Paralympische Komitee IPC als auch der Leichtathletik-Weltverband IAAF haben die Wiederaufnahme der Rusada zur Voraussetzung dafür gemacht, dass russische Athleten wieder ohne Einschränkungen bei ihren Wettbewerben starten dürfen.

Eine direkte Auswirkung auf die Entscheidung über die Teilnahme eines russischen Teams an den Olympischen Spielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) hat das Ergebnis der Wada-Beratungen nicht. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) wird aller Voraussicht nach Anfang Dezember eine Entscheidung über einen Start Russlands in Pyeongchang fällen.

Die oberste russische Ermittlungsbehörde hingegen bleibt bei ihrer Position: Dass alle Vorwürfe der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada wegen angeblichen Staatsdopings widerlegt sind. Der Bericht des Wada-Sonderermittlers McLaren, wonach bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 belastete Dopingproben russischer Sportler gegen unbelastete ausgetauscht worden seien, stimme schlicht nicht.

Die russischen Behörden hätten mehr als 700 Sportler, Trainer, Betreuer und Funktionäre vernommen. "Keiner von ihnen hat die Existenz eines Doping-Programms bestätigt. Wenn es Verstöße gegen die Anti-Doping-Regeln gab, waren sie individuell", hieß es. Gegen den Kronzeugen für die Beschuldigungen, Grigorij Rodtschenkow, den Ex-Leiter des russischen Anti-Doping-Labors, sei Haftbefehl erlassen worden. Man werde von den USA - dort befindet sich der Chemiker im Zeugenschutzprogramm des FBI - seine Auslieferung verlangen, teilte das staatliche Ermittlungskomitee in Moskau mit. Rodtschenkow hingegen habe erklärtermaßen verbotene leistungssteigernde Mittel verabreicht und positive Dopingproben vernichtet (mehr über seine Rolle lesen Sie hier).

Russlands Sportminister Pawel Kolobkow hat in einer ersten Reaktion auf den Beschluss der Wada mitgeteilt, die Forderungen, die für eine Wiederzulassung der russische Anti-Doping-Agentur erhoben werden, seien wohl "politischer Natur". Alexander Schukow, Chef des russischen olympischen Komitees, gab ebenfalls den Hardliner: "Wir bestreiten, dass es jemals ein staatlich organisiertes Doping gegeben hat. Eine öffentliche Anerkennung des McLaren-Berichts kommt nicht infrage."