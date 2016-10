Russland Sportministerium zieht sich aus Anti-Doping-Behörde zurück

Russlands Sportministerium wird in Zukunft nicht mehr in der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada vertreten sein. So wolle man die Unabhängigkeit und Transparenz der Agentur stärken, hieß es nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass in einer Mitteilung des Ministeriums.

"Das russische Ministerium unterstützt die Prinzipien des sauberen Sports und ist zuversichtlich, dass die Rusada ohne den bisherigen verwaltungstechnischen Einfluss schnell die Zuverlässigkeit und Leistungsstärke wiederherstellen wird", hieß es in dem Schreiben.

Der Start für die Änderung fiel genau auf den Tag, an dem sich die olympische Bewegung in Lausanne traf, um über die Neureglung des weltweiten Anti-Doping-Kampfes zu beraten. Der Beschluss folgte einer Empfehlung der von IOC-Ehrenmitglied Witali Smirnow geleiteten russischen Kommission, die zur Aufarbeitung des Dopingskandals eingesetzt worden war.

Die Rusada wurde im vergangenen November für "non-compliant" (nicht regelkonform) erklärt, nachdem eine unabhängige Kommission der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada systematisches Doping im russischen Sport aufgedeckt hatte. Monate später bestätigte der Bericht des Ermittlers Richard McLaren ein vom russischen Staat gelenktes Dopingsystem bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014.