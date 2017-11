Russland und Doping Eiertanz als olympische Disziplin

Alexander Legkow zählt zu den besten Skilangläufern der Welt. Bei den Winterspielen 2014 in Sotschi hat er Gold über die 50 Kilometer gewonnen, im Gesamtweltcup des Vorjahres landete er auf Platz 15. Gleichzeitig jedoch gilt er als des Dopings überführt, seine olympische Goldmedaille wurde ihm aberkannt, das IOC hat ihn vor zwei Wochen und mit sofortiger Wirkung lebenslang gesperrt.

Wenn am nächsten Wochenende die Weltcup-Saison der Skilangläufer im finnischen Kuusamo beginnt, ist Legkow vermutlich dennoch am Start. Der Weltskiverband Fis hat die lebenslange IOC-Sperre für den Läufer noch nicht bestätigt. Am Samstag hat er seine Teilnahme an einem internationalen Rennen im schwedischen Gällivare angemeldet.

Es ist nur eine kleine Anekdote, aber es sagt viel aus über das Chaos, das derzeit beim Thema Russen-Doping im Sport herrscht.

Welche russischen Athleten in dieser Wintersport-Saison starten und vor allem ob sie an den Olympischen Spielen im Februar im südkoreanischen Pyeongchang teilnehmen, ist vollkommen offen. Der McLaren-Report aus dem Vorjahr spricht eindeutig von flächendeckendem Doping Russlands und fordert harte Konsequenzen. Auf einer Konferenz der Anti-Doping-Agenturen in Seoul wurde am Donnerstag die Suspendierung des russischen Anti-Doping-Labors und der Agentur Rusada verlängert, der Druck auf das Internationale Olympische Komitee dadurch erhöht. Was nicht heißt, dass das IOC sich diesem Druck auch beugen muss: Auch während der Sommerspiele in Rio de Janeiro im Vorjahr war die Rusada bereits suspendiert, Russen nahmen trotzdem an den Spielen teil.

Sperre, Boykott oder nur Hymnenverbot

Anfang Dezember will das IOC über eine russische Olympiateilnahme entscheiden. Möglich ist alles: Von einer Sperre sämtlicher russischer Athleten bis hin zu rein symbolischen Aktionen wie dem Beschluss, für russische Medaillengewinner nicht die Hymne des Landes zu spielen oder die Russen von der Eröffnungsfeier auszuschließen. Das dürfte die Athleten nicht hart treffen.

Vor Rio hat IOC-Boss Thomas Bach die Teilnahme russischer Sportler auch damit begründet, dass man keine "Sippenhaft" verhängen könne. Dass die Organisation dadurch den Eindruck von Inkonsequenz und Halbherzigkeit im Anti-Doping-Kampf bekräftigte, nahm sie in Kauf. Der Einfluss Russlands im Weltsport ist nach wie vor groß - Russlands Vizepremier Witali Mutko ist zwar nicht mehr im Council des Fußballweltverbandes Fifa, auch sein Amt als Sportminister hat er aufgegeben, doch seinen Anspruch, bei allen wichtigen Entscheidungen im Sport mitzureden, hat er behalten.

Nun herrscht Zeitdruck, die Weltcups in den Wintersportarten fangen in diesen Tagen an, und die Athleten wissen noch nicht, woran sie sind. "Ich bin froh, dass unser Team das Thema Russland im Moment gar nicht so an sich heranlässt", sagt der Sportliche Leiter des Deutschen Skiverbandes, Andreas Schlütter. Noch kann man sich es als DSV erlauben, das Thema auszublenden. Spätestens wenn die Rennen beginnen, Legkow womöglich sogar aufs Podest läuft, dürfte die Thematik sehr präsent sein.

Mutko spricht von einer Kampagne

Russland selbst weist die Vorwürfe immer wieder zurück, Legkow will vor den Internationalen Sportgerichtshof Cas ziehen, Mutko spricht von einer Kampagne, im Verband gibt es Überlegungen, die Spiele aus Protest aus Protest zu boykottieren. Die Fronten sind verhärtet, das gegenseitige Misstrauen überall zu spüren, und das IOC hat mit seinem monatelangen Zögern zur Verunsicherung auf allen Seiten beigetragen.

Und der Eiertanz wird weitergehen. Der McLaren-Report hat sich auch die russischen Fußballer angeschaut, nach seinen Erkenntnissen sei das gesamte russische Team bei der Weltmeisterschaft 2014 gedopt gewesen. Der Vorwurf steht nun schon seit Monaten im Raum, reagiert hat die Fifa darauf bisher überhaupt nicht. Wenn sich die Anwürfe erhärten, müsste der Weltverband Konsequenzen ziehen. Aber Russland ist der WM-Gastgeber 2018. Man darf gespannt sein, mit welchen eleganten Formulierungen sich Fifa-Chef Gianni Infantino aus diesem Dilemma herauswindet.