Russland und Doping Verhärtete Fronten

Die Mittagspause naht, ein schlechter Zeitpunkt also für weitere Diskussionen. Craig Reedie, Präsident der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada, hält sich dementsprechend kurz an diesem Donnerstagvormittag. "Können wir weitermachen?", fragt Reedie in sein Tischmikrofon und schaut durch den Ballsall eines Luxushotels im Herzen von Südkoreas Hauptstadt Seoul.

Vor ihm sitzen die 38 Mitglieder des Wada Foundation Board, dem Beschlussorgan der Organisation - und schweigen. Reedie nimmt die Stille als Zustimmung, Tagesordnungspunkt 5.3.2.1 ist geklärt. Und somit womöglich auch die nahe Zukunft des russischen Spitzensports.

Dieser kurze Augenblick bestimmt nach der achtstündigen Sitzung die Schlagzeilen: Die Wada erkennt die russische Anti-Doping-Agentur Rusada nicht als regelkonform an. Die angeblichen Dopingbekämpfer aus Russland sind seit 2015 suspendiert und bleiben es auch. Hinter dem Startrecht russischer Athleten bei internationalen Wettkämpfen steht damit ein großes Fragezeichen. Klar ist nur eines: Die Auseinandersetzung zwischen russischen Verantwortlichen und internationalen Kontrolleuren wird noch monatelang weitergehen und Auswirkungen auf die Olympischen Spiele und die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 haben.

Es gibt auch Lob für die russische Seite

In Seoul ist deutlich geworden, dass eine Lösung des Konflikts angesichts der aktuell verhärteten Fronten nicht möglich ist. Zwar bekommen der russische Sportminister Pawel Kolobkow und der Chef des russischen olympischen Komitees, Alexander Schukow, viel Lob von den Konferenzteilnehmern: Die russische Seite habe Manipulationen eingeräumt und viele Anstrengungen unternommen, die Rusada neu zu formen und zu verbessern. Doch dann schieben die Wada-Vertreter bei ihren Wortmeldungen immer noch ein "Aber" hinterher. Und von diesen "Aber"-Sätzen gibt es noch viel zu viele.

Russland weigert sich bisher vor allem, zwei wesentliche Bedingungen der Wada zu erfüllen.

Erstens: Zugang zum Kontrolllabor in Moskau und dort gelagerten Dopingproben, die weiteres Licht in den russischen Betrugsskandal bringen könnten.

Zweitens: Anerkennung der Ergebnisse des McLaren-Reports durch hochrangige Institutionen wie das Sportministerium.

Der kanadische Sonderermittler und Rechtsprofessor Richard McLaren hatte voriges Jahr Beweise für eine "institutionelle Verschwörung" zusammengetragen. Doch mit den Ergebnissen des Berichts haben die Russen ihre Probleme.

AFP Wada-Konferenz in Seoul

"Eine vorbehaltlose Zustimmung zu McLaren ist uns unmöglich", sagte Alexander Schukow am Donnerstag. "Diese Bedingung darf kein Hindernis sein bei der Entscheidung, ob die Rusada wieder anerkannt wird oder nicht." Sofern die Behörde weiter als "non-compliant" eingestuft werde, sei dies politisch motiviert, sagte Schukow. Er wiederholte damit eine Aussage von Staatspräsident Wladimir Putin, der zuletzt gemutmaßt hatte, die Dopingvorwürfe seien Teil einer US-Verschwörung mit dem Ziel, den kommenden Präsidentschaftswahlkampf in seinem Land zu beeinflussen.

Russland bleibt dabei: Zwar habe es Betrug gegeben, doch dies sei das Werk Einzelner gewesen - den Vorwurf des Staatsdopings weist man strikt zurück. Für die Wada ist dieser Punkt aber nicht verhandelbar; ohne Eingeständnis aus Moskau keine Aufhebung der Sperre.

Bisher keine Mitarbeiter des Ministeriums befragt

Aktuell untersucht die oberste russische Ermittlungsbehörde McLarens Vorwürfe. Bei der Konferenz in Seoul beklagte ein Wada-Verantwortlicher Versäumnisse der Ermittler: Obwohl der McLaren-Report explizit an den Manipulationen beteiligte russische Geheimdienstler und Mitarbeiter des Sportministeriums aufgezählt habe, hätten die Ermittler bisher nur Sportler zu den Vorwürfen befragt.

Sportminister Kolobkow verweist am Donnerstag in Seoul trotzdem immer wieder auf die Arbeit der Untersuchungsbehörde: So lange diese kein Urteil über das Ausmaß beteiligter Personen und deren Schuld getroffen hätte, könne man leider noch keine Konsequenzen ziehen. Beweismittel werde man mit der Wada auch erst teilen, wenn die Untersuchungen abgeschlossen seien. "Die russischen Verantwortlichen verstecken sich hinter ihrer Ermittlungsbehörde", sagt der Wada-Generaldirektor Olivier Niggli nach der Konferenz im Gespräch mit dem SPIEGEL. "Und bisher habe ich nicht den Eindruck, dass die besonders schnell arbeiten."

Die Wada kann dabei nur relativ hilflos zuschauen. Abgesehen von der Rusada-Suspendierung bleibt ihr kaum Spielraum. Sie hat keinen Einfluss auf die russische Strafermittlungsbehörde, Sanktionen gegen Athleten kann nur das IOC verhängen. So wird das Verfahren weiter verschleppt.

Nach den Olympischen Winterspielen im Februar 2018 wird sich der Konflikt auch auf die Fifa-Weltmeisterschaft in Russland auswirken. Wie bereits 2014 in Brasilien müssen die genommenen Dopingproben außer Landes gebracht und dort untersucht werden, weil die lokalen Labore nicht zur Analyse berechtigt sein werden.

Solange die russischen Ermittler bei ihren Untersuchungen Lücken lassen, könnten auch beim prestigereichsten Fußballturnier der Welt Zweifel an russischen Sportlern aufkommen. Schließlich wird Russland im Rampenlicht eines prestigeträchtigen sportlichen Großereignisses stehen. Wie damals, 2014, in Sotschi.