Ryder Cup Europäische Euphorie nach dem Start-Schock

Die Sonne stand tief am späten Freitagnachmittag, die Schatten auf den Golfbahnen wurden immer länger, so wie auch die Gesichter der US-Fans, deren Stimmung sich auf dem Hazeltine National Golf Club in Chaska vollends gedreht hatte. Die größtenteils in den US-Nationalfarben rot, weiß und blau gekleideten Anhänger unter den 50.000 Zuschauern waren kaum noch zu hören, stattdessen gaben sich Europas Anhänger sangesfreudig.

Kurz zuvor hatte Rory McIlroy mit einem Eagle das achte und letzte Match des ersten Tages auf der 16. Bahn beendet. Der Nordire verbeugte sich zwei Mal. Eine Geste, die passte: Die Europäer können dankbar sein, dass sie beim 41. Ryder Cup in Minnesota noch alle Chancen zur Titelverteidigung haben und nur 3:5 hinten liegen.

"Das gesamte Team ist einfach erfreut, dass unser Rückstand nicht mehr so groß ist", sagte McIlroy. Die Erleichterung war groß, denn zur Mittagspause sah das noch ganz anders aus. Als Team-Kapitän Darren Clarke seinen Spielern in die Augen schaute, sah er "viel Enttäuschung". Alle vier Foursome-Partien hatten sie verloren. Dabei ist dieses Format, bei dem zwei Akteure pro Team abwechselnd einen Ball spielen, eigentlich ihre Domäne.

Die Golftasche einer Legende

Das vermeintlich stärkste Duo mit Olympiasieger Justin Rose und British-Open-Champion Henrik Stenson hatte gegen Jordan Spieth/Patrick Reed keine Chance. Die Kombination Martin Kaymer/Sergio Garcia lag bis zum elften Loch mit einem Schlag vorn und hatte es sogar verpasst, die Führung auszubauen. Anschließend trafen ihre Gegner, Zach Johnson/Jimmy Walker, fast jeden Ball und gewannen.

Selbst Lee Westwood, der Erfahrenste und Erfolgsreichste im Team, fand nie seinen Rhythmus. Er sollte den belgischen Neuling Thomas Pieters bei dessen Debüt führen - spielte aber gegen Dustin Johnson/Matt Kuchar selbst wie ein Rookie. Und dann verlor auch noch McIlroy mit Andy Sullivan gegen Phil Mickelson/Ricky Fowler. Dabei hatten sie am 14. Loch noch mit zwei Schlägen vorne gelegen.

Viel Frust also bei den Europäern, großer Jubel hingegen bei den Amerikanern.

Vielleicht hatte ihr überraschend starker Start ja etwas mit der Golftasche zu tun, die am ersten Abschlag stand. Sie gehörte Arnold Palmer. Die Golf-Legende war am Sonntag im Alter von 87 Jahren verstorben. Ihm zu Ehren hatte das US-Team sein Bag aus dem Jahr 1975 am ersten Tee positioniert. Palmer war damals Ryder-Cup-Kapitän. Und wie vor 41 Jahren gewannen die Amerikaner auch diesmal die vier Vormittags-Matches.

Eagle-Putt aus sechs Metern

Doch die Gäste nutzten die Mittagspause. "Wir haben noch den Nachmittag und ich glaube, wir sind alle heiß jetzt", sagte Kaymer SPIEGEL ONLINE, als er in die Kabine ging. Zum Fourball (jeder Spieler hat seinen eigenen Ball) trat er zusammen mit Masters-Champion Danny Willett an. Doch erneut gelang ihm trotz guter Chancen kein Birdie. Brandt Snedeker und Brooks Koepkahindes ließen kaum eine Chance zur Unterspielung aus und entschieden das einseitigste Match des Nachmittags deutlich. Der Rest war dann europäische Euphorie.

Rose/Stenson revanchierten sich bei Spieth/Reed. Die Spanier Sergio Garcia/Rafael Cabrera Bello dominierten J.B. Holmes/Ryan Moore. Spannung gab es nur beim letzten Match. McIlroy/Pieters hatten gegen Dustin Johnson/Matt Kuchar zunächst keine Probleme. Vor allem Pieters spielte stark, war zur Stelle, wenn der viermalige Major-Sieger an seiner Seite ihn brauchte. Nach 13 Bahnen hatten die beiden vier Schläge Vorsprung. Das US-Duo gewann jedoch die beiden folgenden Löcher, das Publikum wähnte eine mögliche Wende. Doch dann machte McIlroy mit seinem Eagle-Putt aus sechs Metern alle Hoffnungen zunichte.

Über den anschließenden Diener habe er bereits vor dem Putt nachgedacht, sagte der Nordire. Er wollte einfach ein Ausrufezeichen unter die Nachmittagsspiele seines Teams setzen - und er war bemüht, die Geste zu entschärfen. Es sei keine Provokation gewesen, sondern er habe sich schlichtweg verneigt, um den Zuschauern zu sagen: "Willkommen zur Show."

Das klingt nett, aber nicht ganz glaubwürdig. Denn der 27-Jährige merkte an, dass die Stimmung durchaus "feindlich" sei und er von einer Minderheit des Publikums einige unschöne Kommentare vernommen habe. Deshalb, so McIlroy, sei es "umso befriedigender, wenn dir ein guter Schlag gelingt oder du erfolgreich puttest".